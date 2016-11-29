T24 LogoT24 Logo
Spor

Güney Amerika'da futbol askıya alındı!

CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez, uçak kazasının ardından Kolombiya'nın Medellin kentine gitti

29 Kasım 2016 14:28

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kolombiya'da yaşanan uçak kazasının ardından bütün organizasyonlarını bir sonraki açıklamaya kadar askıya aldığını duyurdu.

CONMEBOL'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense kafilesinin de içinde bulunduğu yolcu uçağının, Kolombiya'nın Medellin kentinde düşmesi üzerine tüm organizasyonların bir sonraki duyuruya kadar ertelendiği bildirildi.

Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya'da düştü!

Açıklamada, CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez'in Medellin kentine gittiği kaydedildi.

SPOR DÜNYASINI SARSAN UÇAK KAZALARI

Uçakta yer alan Chapecoense takımı, Sudamericana Kupası finalinin ilk karşılaşmasında, 1 Aralık Perşembe günü Kolombiya ekibi Atletico Nacional ile karşı karşıya gelecekti.

ETİKETLER

ChapecoenseSudamericana KupasıAtletico Nacionaluçak kazası

İlgili Haberler

Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya'da düştü; 76 kişi öldü!

Uçakta 72 yolcu ve 9 mürettebatın olduğu bildirildi

Spor dünyasını sarsan uçak kazaları

Brezilya'nın Chapecoense takımını taşıyan uçağın düşmesi, hafızalara spor dünyasında yaşanan diğer kazaları getirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24