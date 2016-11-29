Güney Amerika'da futbol askıya alındı!

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kolombiya'da yaşanan uçak kazasının ardından bütün organizasyonlarını bir sonraki açıklamaya kadar askıya aldığını duyurdu.

CONMEBOL'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense kafilesinin de içinde bulunduğu yolcu uçağının, Kolombiya'nın Medellin kentinde düşmesi üzerine tüm organizasyonların bir sonraki duyuruya kadar ertelendiği bildirildi.



Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya'da düştü!

Açıklamada, CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez'in Medellin kentine gittiği kaydedildi.



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Uçakta yer alan Chapecoense takımı, Sudamericana Kupası finalinin ilk karşılaşmasında, 1 Aralık Perşembe günü Kolombiya ekibi Atletico Nacional ile karşı karşıya gelecekti.