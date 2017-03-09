Güneş'in Yayın Yönetmeni: Yurtta Sulh Konseyi'nin aktif üyelerinden biri 'mahalle'de köşe yazarlığı yapıyor!

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimini koordine eden "Yurtta Sulh Konseyi"nin aktif üyelerinden birinin, hâlâ 'mahalle'de köşe yazarlığı yaptığını ileri sürdü.

Sosyal medya hesabında "Yurtta Sulh Konseyi'nin bu sinsisi deşifre olunca görevden aldılar. Vekil olmak istedi, yapmadılar. Şimdi bir köşe bulmuş yazarcılık oynuyor" diye yazan Güler, "Çemkirgenleri mercek altına alın. İrtibatlarına bir bakın" paylaşımında bulundu.

Ne olmuştu?

Turgay Güler, Mustafa Yeneroğlu’nun “Deniz Yücel (Die Welt muhabiri) gazeteciden ziyade aktivist. Bundan bağımsız olarak tutuklama kararı çok sorunlu. Propaganda kavramı çok geniş yorumlanıyor” açıklamasına tepki göstermişti. “Yahu bu sayın vekil PKK tetikçisi Deniz Yücel’in tutuklanmasına karşı çıkıyor. Tıpkı Kandil gibi, Merkel gibi” diyen Güler’e, Yeneroğlu’nun yanıtı "Aktivist kelimesini anlamaktan aciz terbiye yoksunu sözde gazetecilik yapıyor. Yücel de militan edasıyla gazetecilik yapıyordu. Farkın ne?” olmuştu.

Güneş'in Yayın Yönetmeni ile AKP'li vekil arasında 'militan' tartışması: Siz oturduğunuz yerden çalıp oynarken!..

AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal da “Haşerat” dediği Güler’e Twitter’dan şöyle seslenmişti:

“Haşerat, hayatı mücadeleyle geçmiş, 15 Temmuz yiğidi, Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na yaptığını, yarın da sana yapacak. Susmak kurtarmaz.”

Turgay Güler, kendisi için "Haşerat" benzetmesi yapan Yeni Şafak yazarı ve AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal'a tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Die Welt muhabiri Deniz Yücel ile ilgili olarak ileri sürdüğü "1 ay kişi bu kişi PKK’nın temsilcisi, Alman ajanı olarak Alman Konsolosluğunda saklanmıştır" iddiasını hatırlatan Güler, "Şimdi bu terbiyesiz, ahlaksız ve ne idüğü belirsiz sinsilere, fırıldaklara bakacağız. Ne diyecekler nasıl kıvıracaklar" ifadesini kullanmıştı.

Güneş'in Yayın Yönetmeni'nden AKP'li Aydın Ünal'a: Terbiyesiz, sinsi, fırıldak!

Aydın Ünal'ın bu tartışmadan sonra Twitter hesabını kapatması dikkati çekmişti.