Güneş yazarı Kütahyalı: Zafer Mutlu yakın çevresine "Oksijen" gazetesinde asla iç siyasete girmeyeceğini söylemiş

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Vatan gazetesinin kurucusu ve eski sahibi Zafer Mutlu'nun yeni çıkaracağı haftalık gazetede iç siyasete yer vermeyeceğini yazdı.

Kütahyalı Mutlu'nun yakın çevresine, "Asla iç siyasete girmeyeceğiz. Asla iç politika yok. Ben aptal değilim. Geçmişte o hatayı yaptık. Şimdi asla yapmayacağız” dediğini bugünkü yazısında aktardı.

Kütahyalı, "Oksijen gazetesi Mutlu’nun eşi dergici Nüket Mutlu’nun bir zamanlar çıkardığı Instyle ile Fortune dergisi karışımı bir şey olacakmış. Biraz da Le Monde Diplomatique ve Times Literary Supplemantary gibi. Yeni çıkan kitaplar üzerine, Netflix gibi dijital platformlar üzerine çok sayıda yabancı mahreçli yazı çıkacakmış. Zaten gazetenin resmî sahibi de Nüket Mutlu’ymuş. Yani anladığım kadarıyla bir politika gazetesi çıkarmayacaklar. Entelektüel bir Pazar gazetesi çıkaracaklar." yorumunu yaptı.

Kütahyalı, "Fakat tabii zaman içinde 'siyasete müdahele' tarzı eski alışkanlıklar nükseder de iş bir 'Ekrem İmamoğlu medyası' haline dönüşür mü? Bu sefer pek sanmıyorum. Çünkü gazetede yerli köşe yazarı bile olmayacakmış. Bu derece iç siyasetten uzak durmaya çalışıyorlar. Bir tek Zülfü Livaneli kültür ve edebiyat yazacakmış duyduğuma göre. Oksijen’in GYY’si Tayfun Devecioğlu da eskiden beri bayılır zaten 'FT Weekend' gibi gazetelere. FT Weekend’in bir Türkiye versiyonu olmak istiyorlar gibi görünüyor. Zaten gazetenin sadece üç büyük şehirde dağıtılacağını duydum. 25 bin gibi bir tiraj hedefleniyormuş deniyor. Oksijen Pazar gazetesinin internet sitesi de Batılı gazeteler gibi paralı olacakmış. Bakalım bu aşırı elitist model tutacak mı Türk medyasında? Bakalım göreceğiz." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Vatan gazetesi kurucusu Zafer Mutlu'dan yeni gazete: Oksijen