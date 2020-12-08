Vatan gazetesi kurucusu Zafer Mutlu'dan yeni gazete: Oksijen

Vatan gazetesinin kurucusu ve eski sahibi 64 yaşındaki gazeteci Zafer Mutlu, yeni bir gazete çıkarmaya hazırlanıyor. Yayım hayatına başlaya hazırlanan gazetenin isminin ‘Oksijen’ olduğu belirtilirken, Zafer Mutlu’nun A takımının kim olacağı da merak konusu oldu.

Medya Radar’ın haberine göre, gazeteci-patronu Zafer Mutlu haftalık bir gazete için kolları sıvadı. Gazetenin başında son olarak Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği'ni yapan Tayfun Devecioğlu olacak. Yazı işleri kadrosunda Vatan Gazetesi'nden bu yana yol arkadaşlığı yaptığı bir diğer isim eski Vatan Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan yer alacak.

Gazetenin yazı işlerinde yer alacak diğer isimler ise eski Milliyet Yazı İşleri Müdürleri Umut Alphan ve İlke Gürsoy.

Söz konusu habere göre, haftalık yayınlanacak gazeteni adı Oksijen olacak.

Gazete özel haber dosyalarından özel TV sayfalarına, kitap ekine kadar pek çok farklı alana sayfalarında yer verecek.