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Yaşam

Günde 100 kereden fazla orgazm oluyor!

'Düşünün babanızın cenazesinde dizlerinizin üzerinde ona veda etmek üzeresiniz, arkanızda aileniz ve bir sürü davetlinin önünde defalarca orgazm oluyorsunuz'

24 Eylül 2014 17:44

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Two Rivers kentinde karısı April ve iki oğlu Christian (12), Tayten (11) ile yaşayan Dale Decker, 2012 yılında sandalyeden düşmesi sırasında omuriliğindeki disk kayması sonucu günde 100 kereden fazla orgazm oluyor.

CNN Türk'ün Daily Mail'e dayandırdığı habere göre Dale Decker, "Günlük hayatında, insanların arasında iken, alışverişte, hatta babasının cenazesinde tabutunun başında bile defalarca orgazm olduğunu" söyledi.

Decker, orgazm olmaktan artık rahatsız olduğunu şu sözlerle dile getirdi: Düşünün babanızın cenazesinde dizlerinizin üzerinde ona veda etmek üzeresiniz, arkanızda aileniz ve bir sürü davetlinin önünde 9 sefer orgazm oluyorsunuz. Böyle bir tecrübeden sonra yaşadığınız sürece artık orgazm olmak istemiyorsunuz.

"Yaşadığı rahatsızlıktan sonra çalışamadığını, insanların arasına karışmaktan çekindiğini, bu sorunun hayatını mahvettiğini" ifade eden Decker, "fiziksel olarak iyi hissettirse bile bunun zevk alınacak bir tarafının omadığını, olan bitenden iğrenir hale geldiğini" de sözlerine ekledi. 

2012 yılında yaşadığı kaza sonrasında, hastaneye götürülme sürecinde yaşadıklarıyla ilgili, "Beni hastaneye götürürlerken ilk beş orgazmımı yolda yaşadım ve bir daha hiç durmadı" dedi.

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