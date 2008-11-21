Orgazm taklidi çözüm değil

Oysa sevişmek ve cinsel ilişkiye girmek iki insanın doğallıkla gerçekleştirdiği, içinde yalanı ve endişeyi barındırmaması gereken dünyanın en muhteşem eylemlerinden birisidir. Orgazm ise; hem ruhsal hem de bedensel olarak bir rahatlama halidir. Ancak orgazmı bir takıntı haline getirmemek gerekir. Cinsel ilişki sırasında orgazmı bir hedef olmaktan çıkaran, uygun şekilde ve yeterli bir süre uyarılan her kadın, kendi bedenini bir başkasının bedeniyle paylaşarak haz almayı, yani orgazm olmayı öğrenebilir. Çünkü cinsellik öğrenilebilen bir davranıştır. Öğrenme sürecinde erkek arkadaşınızın anlayışlı yaklaşımları ve size yardımcı olması da çok önemlidir.