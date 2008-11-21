Orgazm taklidi çözüm değil

Orgazm olamayan her kadın, cinsel ilişki esnasında kendini orgazm taklidi yapmak zorunda hissedebilir. Daha çok kendini beğenmeyen ve yetersiz gören, sevişmekten zevk almayan veya alamayan kadınların başvurduğu bu durum; aslında kadının partnerini değil, kendi kendini kandırmasıdır. Kadının orgazmı yürüyüşten belli
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Oysa sevişmek ve cinsel ilişkiye girmek iki insanın doğallıkla gerçekleştirdiği, içinde yalanı ve endişeyi barındırmaması gereken dünyanın en muhteşem eylemlerinden birisidir. Orgazm ise; hem ruhsal hem de bedensel olarak bir rahatlama halidir. Ancak orgazmı bir takıntı haline getirmemek gerekir. Cinsel ilişki sırasında orgazmı bir hedef olmaktan çıkaran, uygun şekilde ve yeterli bir süre uyarılan her kadın, kendi bedenini bir başkasının bedeniyle paylaşarak haz almayı, yani orgazm olmayı öğrenebilir. Çünkü cinsellik öğrenilebilen bir davranıştır. Öğrenme sürecinde erkek arkadaşınızın anlayışlı yaklaşımları ve size yardımcı olması da çok önemlidir.