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Günay da Selim Ay'ın terfisine tepkili: Hükümetimiz için bu doğru olmadı!

Sedat Selim Ay’ın Terörle Mücadele’den Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanmasına hükümetten ilk tepki Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’dan geldi

29 Temmuz 2012 15:57

Kültür Bakanı Günay, işkenceden ceza alan polis şefi Sedat Selim Ay’ın İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na terfi ettirilmesine tepki gösterdi. Günay "Hükümetimiz için bu atama katiyen doğru olmadı" dedi.

İşkenceden ceza alan polis şefi Sedat Selim Ay’ın Terörle Mücadele’den Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanmasına hükümetten ilk tepki Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’dan geldi. Günay “İşkenceye sıfır tolerans diyen bir hükümet için bu atama doğru olmadı, katiyen doğru olmadı” dedi.

3. Yargı Paketi kapsamında Bahçelievler katliamı sanıklarının da aralarında bulunduğu katliam hükümlüsü ülkücülerin serbest bırakılmasına hükümet içinden tepki gösteren tek isimdi Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay. Bakan Günay “Vicdanım sızlıyor” diyerek tahliyelere yönelik tepkisini dile getirmişti. Günay, Türkiye’deki mahkemelerce işkenceden ceza alan Sedat Selim Ay’ın Terörle Mücadeleden Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ilişkin Taraf ’a şunları söyledi:

“Bu kişiyi bilmiyorum, ismini basındaki haberlerden duydum. Bir miktar gerçeklik payı taşıyorsa bile, böyle bir atamanın yapılması katiyen doğru değildir elbette. Ama basından okuduklarımla söylüyorum bunları. Özel bilgim yok. Şunu da söyleyeyim. Biz işkenceye sıfır toleransı benimsemiş bulunan bir anlayışın hükümeti ve siyasi iktidarıyız. Bu yüzden işkenceden mahkûm olmuş birinin böyle bir üst göreve getirilmesi doğru bir tasarruf değildir. Ama ilgili arkadaşlarımız herhalde bu konudaki gerçeği açıklayacaklardır.”


Gündeme gelirse söylerim


Ertuğrul Günay, bu atamaya ilişkin kabinede veya parti içinde herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağı yönündeki soruya ise, “Şu anda bu konu benim bulunduğum alanda gündeme gelmedi. Eğer konu gündeme gelirse ben de elbette düşüncelerimi söylerim” yanıtını verdi.

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