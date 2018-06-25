Gün boyu ihlal haberlerinin geldiği Şanlıurfa'da seçim sonuçları ne diyor?

T24

Oy kullanma işlemi sırasında çok sayıda ihlal haberinin geldiği Şanlıurfa’da Anadolu Ajansı verilerine göre, saat 22:29 itibariyle 3.651 sandığın 3.427’si açıldı. 812 bin 248 seçmenin oy kullandığı Şanlıurfa’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 65.81’ini, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 23.61’ini ve CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 8.24’ünü aldı.

Anadolu Ajansı’nın açıkladığı rakamlara göre kent genelinde İyi Parti’nin adayı Meral Akşener’in oy oranı yüzde 1.39’de kalırken; Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0.84, Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0.12’sini aldı.

AA verilerine göre partilerin oy oranları şöyle oldu:

AKP: Yüzde 53.12

HDP: Yüzde 28.19

MHP: Yüzde 9.28

CHP: Yüzde 3.51

Saadet Partisi: Yüzde 1.31

İyi Parti: Yüzde 1.79

Adil Seçim Platformu’ndaki verilere göre ise Şanlıurfa’da 3.641 sandığın 2.131’i (Yüzde 58.5) açıldı. Oy oranları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: % 64.88

Selahattin Demirtaş: % 23.21

Muharrem İnce: % 8.17

Meral Akşener: % 2.7

Temel Karamollaoğlu: % 0.91

Doğu Perinçek: % 0.13

Suruç'ta sandıktan Demirtaş ve HDP çıktı

Seçimlerden iki hafta önce AKPli milletvekilinin esnaf ziyareti esnasında çıkan kavgada 4 kişinin hayatını kaybettiği Suruç’ta ise oy oranları AA’ya göre şöyle oldu:

Selahattin Demirtaş: % 60.56

Recep Tayyip Erdoğan: % 33.02

Muharrem İnce: % 5.2

Meral Akşener: % 0.58

Temel Karamollaoğlu: % 04.8

Doğu Perinçek: % 0.15

HDP %64.27

AKP: % 29.97

CHP: % 1.67

MHP: % 0.85

Hüda Par: % 1.14

Vatan Partisi: % 0.06

Saadet Partisi: %0.59

İyi Parti: % 0.61

Adil Seçim Platformu ise Suruç’taki oy oranlarını şöyle açıkladı (206 sandığın 92Sine göre):

Selahattin Demirtaş: % 63.21

Recep Tayyip Erdoğan: % 29.7

Muharrem İnce: % 5.71

Meral Akşener: % 0.53

Temel Karamollaoğlu: % 0.58

Doğu Perinçek: % 0.17