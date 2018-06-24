Şanlıurfa'da neler oluyor; elektrik kesintileri başladı, avukatlar seçim kuruluna alınmıyor

T24

Seçim günü çok sayıda ihlal haberinin geldiği Şanlıurfa’da gerginlik durulmuyor. Kentten son gelen haberlere göre, merkez Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde elektrik kesintileri başladı; Suruç’ta ise avukatların ilçe seçim merkezlerine alınmadığı belirtildi.

Gün içinde de Şanlıurfa'dan ve kentin çok sayıda ilçesinden ihlal haberi gelmişti. Çok sayıda müşahit görevli oldukları yerlerde darp edildikleri ve bölgeden zor uzaklaştırıldıklarını bildirirken; CHP ve HDP YSK’ya başvuruda bulunmuştu. YSK ise iddialarla ilgili olarak adli işlem yapılması konusunda gerekli girişimlerde bulunulduğunu belirtti.

Başsavcı: 4 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, gerekli soruşturma işlemlerinin başlatıldığını ve usulsüz oy kullanan, yaralama olayına karışanların yakalanması için gerekli talimatların en hızlı şekilde verildiğini söyledi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişi, oy pusulalarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gerek il ve ilçe seçim kurulları, gerekse Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımız tüm iddiaları titizlikle değerlendirmişlerdir. Bundan sonraki iddiaları da yine titizlikle değerlendirmeye devam edeceklerdir. Seçim ile ilgili suç içeren tüm davranışlar etkin bir şekilde soruşturulmuştur, soruşturulmaya devam edilecektir."