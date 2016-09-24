Gümrük Bakanı: Moody's'in kararı gerçekleri yansıtmıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu zamana kadar derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili tahminlerinin büyük oranda tutmadığını belirterek, "Moody's'in bu kararı gerçekleri yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı.

Tüfenkci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye ekonomisinin son 27 çeyrektir sürekli büyümesini sürdürdüğünü bildiren Tüfenkci, ülkenin birçok Avrupa ülkesinin de üzerinde büyüme sağladığını vurguladı.

“Mali disiplinden taviz vermiyoruz”

Tüfenkci, son zamanlardaki ekonomik büyüme yavaşlamasının, iç ve dış talebin düşmesinden kaynaklandığına işaret ederek, "En son 3,1'lik büyüme oranına baktığımızda, Türkiye 21 AB üyesi ülkeden daha fazla, büyük ekonomilere sahip Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinden de daha hızlı büyümüştür. Bazıları büyüme oranlarındaki yavaşlamayı bahane ederek, 'Ne oluyor?' diyebilir. Ekonomi yönetimi olarak aldığımız tedbirlerle ne Türkiye'nin mali disiplininden taviz veriyoruz, ne de göstergeleri olumsuza çevirecek işlemlere imza atıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

“Gayretlerimizi görmedi”

Moody's'in not düşürme gerekçelerine bakıldığında, kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'de alınan tedbirleri ve yapılan işlemleri iyi analiz edemediğini gördüklerini kaydeden Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Varlık fonundan tutun da Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) kadar tasarrufu artırmaya yönelik yaptığımız düzenlemeler, iç piyasayı rahatlatacak ve daralmayı önleyecek uygulamalarımız var. En son olarak da bilindiği gibi kredi kartı taksitlerinde düzenlemeye gittik. Bu gayretlerimiz görülmemiştir. Fakat milletimiz rahat olsun, biz derecelendirme kuruluşlarını her zaman şaşırttık, mahcup ettik. Bu zamana kadar derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili tahminleri büyük oranda tutmadı. Moody's'in bu kararı gerçekleri yansıtmamaktadır."