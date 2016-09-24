Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan "Baa3"ten 1 basamak aşağı "Ba1" seviyesine düşürdü. Kuruluş Türkiye'nin not görünümünü "durağan" olarak bildirdi.

Bloomberg HT’nin haberine göre, Moody’s'den yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak 2 sebep gösterildi. Gösterilen gerekçeler şöyle:

- Türkiye’nin yüksek boyutlu dış fonlama ihtiyacına bağlı risklerdeki artış,

- Daha önce destekleyici olan borçlanma temellerinde, özellikle de büyüme ve kurumsal sağlamlıkta zayıflama.

Erdoğan: Bunu kasıtlı yapıyorlar

Cuma günü Bloomberg’in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bankaların Merkez Bankası’nın faiz indirimi sinyalini önemseyerek, yatırımcıların önünü açması gerektiğini söylemişti.​ Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu düşürmesini hiç umursamadığını belirten Erdoğan, “Bunu kasıtlı yapıyorlar” demişti.

"Türkiye, ekonomik olumsuzlukları atlattı"

Moody's, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi ile yaşadığı ekonomik olumsuzlukları atlattığını bildirmişti.

Türkiye'yi 'Yatırım yapılabilir ülke' olarak notlayan Moody's'in Küresel Ülke Riskleri Birimi Kıdemli Müdürü Alastair Wilson, "Başarısız darbe girişiminin ekonomide yarattığı şok etkisi büyük ölçüde bertaraf edildi" demişti.

Ancak Wilson, Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik sorunlarının ve kırılganlıkların sürdüğünü de hatırlatmıştı.

Moody’s ve diğer kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyacının, düşlük tasarruf oranlarının ve dış finansman ihtiyacının büyük ölçüde "sıcak para" olarak adlandırılan kısa vadeli portföy yatırımlarıyla finanse edilmesinin ülkeyi olası küresel şoklara karşı kırılgan hale getirdiğini ifade etmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's daha önce, Türkiye'de sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek reformların hayata geririlmesinin ülke notunu olumlu yönde etkileyeceğini vurgulamıştı.

Hem Moody's'in hem de Fitch'in Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak üzerine notlaması, düşük riskli yatırımları tercih eden ve en az iki kurumdan 'Yatırım yapılabilir' şartı arayan fonların TL cinsi varlıklara yatırım yapmasını sağlıyor.