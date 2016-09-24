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Ekonomi

Hükümetten Moody's'in kararına ilk tepki

Mehmet Şimşek: Türkiye'nin temelleri sağlam ve şoklara karşı dirençli

24 Eylül 2016 15:45

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşuMoody's'in Türkiye kararına ilişkin, "Rating kuruluşlarına vereceğimiz en iyi cevap yapısal reformları daha da hızlandırmak, mali disiplini korumaktır. Durmak yok reformlara devam" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Moody's tarafındanTürkiye'nin kredi notunun "Baa3"ten "Ba1"e çekilmesini ve not görünümünü "durağan" olarak belirlenmesini değerlendirdi.

"Rating kuruluşlarına vereceğimiz en iyi cevap yapısal reformları daha da hızlandırmak, mali disiplini korumaktır. Durmak yok, reformlara devam" diyen Şimşek, Türkiye'nin temellerinin sağlam ve şoklara karşı dirençli olduğunu vurguladı.

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