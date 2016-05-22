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Politika

Gül'ün AKP kongresi mesajı: Hak ve hukuktan uzaklaşmadan; istişare kültürüyle...

"Ekonomik, siyasi, sosyal sorunlarla terör karşısında kaybedecek vakit yok"

22 Mayıs 2016 18:05

Tayyip Erdoğan ve Bülent Arınç'la birlikte 2001'de AKP'yi kuran üç isimden biri olan, AKP hükümetlerinde Başbakan ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptıktan sonra 2007'de Cumhurbaşkanı seçilerek Çankaya Köşkü'ne çıkan Abdullah Gül, AKP 2. Olağanüstü Kongresi'nde okunan mesajında "Karşı karşıya bulunduğumuz ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlar ile başta terör belası olmak üzere güvenlik sıkıntıları karşısında Türkiye'nin daha fazla zaman kaybetmeye tahammülü yoktur" dedi. Gül, "İnanıyorum ki, bu kongre AK Parti'nin kuruluşundaki kimliği ve idealleriyle, hak ve hukuktan uzaklaşmadan, kardeşlik ve istişare kültürü temelinde başlattığı kutlu yürüyüşe yeni bir ivme kazandıracak, yeniden milletimizin asli sorunlarına odaklanmasına ve çözüm üretmesine yol açacaktır" görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesajının ardından okunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül mesajında şunları söyledi:

 

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