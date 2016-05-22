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Politika

AKP kongresinde üç boyutlu Erdoğan koreografisi

Koreografinin yapıldığı sırada Uğur Işılak'ın seslendirdiği Erdoğan şarkısının çalması dikkat çekti

22 Mayıs 2016 16:00

AKP 2. Olağan Kongresi sırasınada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu için düzenlenen koreorafi dikkat çekti. Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu ve Başbakan adayı Binali Yıldırım'ın görselleri olan bir gösteri yapıldı. Fotoğrafların salonda gösterilmesi esnasında Uğur Işılak'ın seslendirdiği Erdoğan şarkısının çalması dikkat çekti. 

Kongre esnasında Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanım, biliyoruz ki fiziken aramızda olamasanız da manen aramızdasınız. Halkımızın dediği gibi, partimiz 'Tayyip’in partisi'dir ve 'Tayyip’in partisi' olarak kalmaya devam edecektir" dedi.

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Recep Tayyip ErdoğanBinali YıldırımBekir BozdağAhmet Davutoğlu

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