'Gülün Adı'nın yazarı Umberto Eco sonsuzluğa uğurlandı

"Gülün Adı" ve "Foucault Sarkacı" adlı romanlarıyla dünyaca ün kazanan İtalyan yazar, bilim insanı ve düşünür 84 yaşında hayatını kaybeden Umberto Eco için Milano kentindeki Castello Sforzesco'da cenaze töreni yapıldı.

Sol Haber Portalı'nın haberine göre, törende, Eco'nun naaşının yanına 41 yıl boyunca çalıştığı Bologna Üniversitesi'ndeyken kullandığı profesörlük cübbesi de konuldu.

"Onlar gökte değil yeryüzünde olmalılar"

Eco'nun cenaze törenine, İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, Eğitim Bakanı Stefania Giannini ile Eco'nun doğup büyüdüğü, eserlerini kaleme aldığı Alessandria, Milano, Bologna, Torino gibi kentlerin belediye başkanları ve binlerce kişi katıldı.

Cenaze törenine katılan Oscar ödüllü İtalyan aktör Roberto Benigni, Eco gibi insanların gökte değil yeryüzünde olması gerektiği belirtti.

Eco, son iki senedir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.