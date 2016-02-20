Dünyaca ünlü yazar Umberto Eco hayatını kaybetti

"Gülün Adı" ve "Foucault Sarkacı" adlı romanlarıyla dünyaca ün kazanan İtalyan yazar, bilim insanı ve düşünür Umberto Eco, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Aynı zamanda Ortaçağ estetiği ve göstergebilim uzmanı olan Umberto Eco, bir süredir kanser tedavisi görmekteydi. Çağdaş kültürün en önemli isimlerinden biri olan Umberto Eco, yerel saatle dün akşam saat 22.30 sıralarında evinde yaşamını yitirdi.

20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden kabul edilen Eco, birçok uluslararası ödüle ve İtalya, Fransa ve Almanya’dan devlet nişanlarına sahipti. Son olarak “Sıfır Sayı” adlı kitabı yayımlanan Eco’nun eserleri pek çok dile çevrilmişti.



1932 yılında İtalya’nın Alessandria kentinde doğan Umberto Eco, 1971 yılından bu yana Bologna Üniversitesi’nde profesör olarak çalışmaktaydı.

1980 yılında yayımlanan “Gülün Adı”, Sean Connery’nin başrolünü üstlendiği bir filmle beyaz perdeye aktarılmıştı.

"Romanlarımı hafta sonları yazarım"

Eco, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Thomasçılık akımı ve bu akımın estetik anlayışı üzerine yaptı. Tarihçi, filozof, Orta Çağ uzmanı, James Joyce üzerine derin araştırmalar yaptı.

Bir söyleşisinde "Ben felsefeciyim; romanlarımı sadece haftasonları yazarım" demişti.

1962'de Torino Üniversitesi'nde doçent, 1969'da ise Floransa Üniversitesi'nde görsel iletişim dalında profesör oldu. 1971'de Bologna Üniversitesi'ne geçti ve 1975 yılında bu üniversitenin Gösteri ve İletişim Bilimleri Enstitüsü'nün başına getirildi.

Roland Barthes'tan sonra, "ayrıntıların anlamı" ya da "ayrıntıların sosyolojisi" adı verilen bir anlayışın önemli köşe taşlarından birisi olan Umberto Eco'nun pek çok eseri Türkiye'de yayınlandı.

100 entelektüel listesinde yer aldı

Kasım 2005 ve Haziran 2008 tarihlerinde ABD'den Foreign Policy ve İngiltere'den Prospect dergilerinin internet üzerinden okuyucu anketleri ile oluşturduğu dünyanın ilk 100 entelektüeli listelerinde, 2005 yılında 2., 2008 yılında 14. sırada yer aldı.

İlk romanı Gülün Adı 1980'de yayımlanmıştı. Türkçeye 1986’da Can Yayınları tarafından çevrildi.

Roman 1986’da Fransalı yönetmen Jean-Jacques Annaud tarafından sinemaya aktarıldı ve Sean Connery filmde başrolü oynadı.

Son kitabı 'Numero Zero' 2015 yılının Mart ayında yayınlamıştı. Eco bu romanında Mussolini ve sevgilisinin 1945'te Como Gölü'nde vurulması ve 1992 yılında Milan'da yaşayan Colonna isimli yazar hakkındaki hikayeleri anlatmıştı.

Kitapları

Gülün Adı (Can Yayınları, 1986)

Alımlama Göstergebilimi (Düzlem Yayınları, 1991)

Foucault Sarkacı (Can Yayınları, 1992)

Günlük Yaşam'dan Sanata (Adam Yayıncılık, 1993)

Önceki Günün Adası (Can Yayınları, 1995)

Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti (Can Yayınları, 1995)

Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı (Afa Yayınları, 1995)

Ortaçağı Düşlemek (Can Yayınları, 1996)

Yorum ve Aşırı Yorum (Can Yayınları, 1996)

Somon Balığıyla Yolculuk (Can Yayınları, 1997)

Yanlış Okumalar (Can Yayınları, 1997)

Beş Ahlak Yazısı (Can Yayınları, 1998)

Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik (Can Yayınları, 1998)

Açık Yapıt (Can Yayınları, 2001)

Zamanların Sonu Üstüne Söyleşiler (Yapı Kredi Yayınları, 2001)

Baudolino (Doğan Kitap, 2003)

İnanç ya da İnançsızlık (1001 Kitap, 2005)

Kraliçe Loana'nın Gizemli Alevi (Doğan Kitap, 2005)

Cecü'nün Yer Cüceleri (Yapı Kredi Yayınları, 2006)

Güzelliğin Tarihi (Doğan Kitap, 2006)

Çirkinliğin Tarihi (Doğan Kitap, 2009)

Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın (Umberto Eco ve Jean-Claude Carriere'in Sohbetleri) (Can Yayınları, 2010)

Prag Mezarlığı (Doğan Kitap, 2011)

Sıfır Sayı (Doğan Kitap, 2015)

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