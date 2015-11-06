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Kültür-Sanat

Gülten Akın bugün uğurlanıyor: Kahredersin başın önüne düşer, Düşerse beni unutma...

Büyük şair bugün Ankara'da toprağa verilecek

06 Kasım 2015 02:00

"Yaşayan en büyük şair" olarak değerlendirilen ve Türkiye şiirinde derin bir iz bırakan Gülten Akın, bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

4 Kasım Çarşamba günü 82 yaşında hayatını kaybeden Gülten Akın için bugün Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılınacak. Akın’ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Yüzlerce şiiriyle Türkiye'de şiirin en büyük isimleri arasına giren Gülten Akın, uzun süredir kanser nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Milliyet gazetesinin yaptığı bir ankette Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın ölümünden sonra yaşayan en büyük şair seçilen Akın’ın son kitabı 2013 yılında şiirinde bir doruk noktası olarak nitelenen Beni Sorarsan’ı (YKY) 2013’te yayımlanmıştı. Deli Kızın Türküsü’nün Sezen Aksu tarafından seslendirilmesiyle daha geniş kitlelerce tanınan Akın, son olarak Mayıs 2015’te yayımlanan kitap-lık dergisine, kendi deyişiyle “karaladığı” sözleri vermişti. Derginin mayıs-haziran sayısına, şiir sayfasına koyulmaması koşuluyla yolladığı sözler, Akın’ın üretimini sürdürdüğünün ispatı niteliğindeydi.

Oyunlar da kaleme alan Akın şiirinde, kırılmaları, gücenmeleri, saklanmaları, bağışlamaları, hoşgörüleri yazar, ama isyanıyla birlikte dile getirir. Diğer kitaplarında karşımıza çıktığı gibi bu kitabındaki kadınlar da öğretmen, doktor, Anadolu’da tanıdığı bacı, anadırlar; hepsi çaresiz biraz. Gülten Akın onların çaresizliğini dile getirirken isyan eder. Ama bu isyan illâ bağırmak değildir. Her ne kadar “kabullenme” gibi görünse de aslında kabullenemediği için bu dizeleri yazar şair.


Uzun yağmurlardan sonra


Sen yağmurlu günlere yakışırsın 
Yollar çeker uzak dağlar çeker uzak evler
Islanan yapraklar gibi yüzün ışır
Işırsa beni unutma
 

Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünün
Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra bir gün
Bir yer sızlar yanar içinde büsbütün
Her şeye rağmen ellerin üşür
Üşürse beni unutma
 

Yeni dostlar yeni rüzgârlar gelir geçer
Yosun muydum kaya mıydım nasıl unuttular
Kahredersin başın önüne düşer
Düşerse beni unutma

Gülten Akın

Gülten Akın
 

 

 

 

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