Gülten Akın'dan yeni 'Sözler'

Türkiye edebiyatının en önemli kadın şairlerinden Gülten Akın, 2013 sonbaharında Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan son kitabı "Beni Sorarsan"dan sonra kendi deyişiyle bir şeyler 'karaladı'. Gülten Akın, kitap-lık dergisinin Mayıs-Haziran sayısı için, şiir sayfasına koyulmaması ricasıyla "Sözler" yolladı.

Derginin girişinde 'editörden' bir not yer alıyor: Bu sözler şiir değilse nedir?

Şiirdeki bazı dizeler 'kendine soru soruyor':

"Ben bu dünyanın Alevisi olmalıyım/Yana yana tükenmediğime göre..."

Sonra şöyle devam ediyor Gülten Akın:

"Ahparig/Boylu boyunca/Yatırıldığın yer/Ömründe tek dinlenceydi/Dünyaya baktın ilk kez"

Karalanmış "Sözler"in tamamı şöyle:

"Henüz başlamamıştık

Bitirmişler

*

Sorularınızdan anladım

Eksiklerdi engellerim

*

Söz kolay

Şakımışım kuş gibi

*

Altı yıl köpeğinim dedindi

düzyollarda

Altmış yıl hayali bir sese havladım

*

Engebe en gebe

Şimdi başlayabilirim

*

Bileğin diyorum

Sol bileğin

Yüzüme sürerdin

Vedalaşırdık

Damarın damarıma

Bana bıraktığın buydu

*

Sarışındı öfkeli dağlardı

Öte yanı dingin

*

Mavi boncuklar taşırdı

Kadınlar için

Kendini biricik

Sanan kadınlar

*

Ben yoktum

Ben hiç yoktum

Elden ne gelir

Gitsemdi kalsamdı

Köle

Çocuklardan

Çocuklarla kaldım

Korudum kolladım birer birer uçtular

Cezaevleri mi hastaneler mi



*

Yürüyorum

Kimselere değmeden

Kokularını duymadan

Onlar insan gibi kokmuyorlar

Kokularına korkularına

tutsak olmuşlar

*

Birileri sarıp sarmalamak

istiyor beni

Uyku vaktin geldi

Uyuya uyuya ölmelisin

*

İnadın anlamı yok

Ölünüyor

Ben bilmezden geliyorum

*

Ben bu dünyanın Alevisi olmalıyım

Yana yana tükenmediğime göre

*

Ahparig

Boylu boyunca

Yatırıldığın yer

Ömründe tek dinlenceydi

Dünyaya baktın ilk kez

Duru kaygısız

Soluğun bile ağırdı

Bıraktın gitsin

Ahparig

Ankara, 2015"