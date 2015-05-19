Gülten Akın'dan yeni 'Sözler'

Türkiye edebiyatının en önemli kadın şairlerinden Gülten Akın, 2013 sonbaharında Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan son kitabı "Beni Sorarsan"dan sonra kendi deyişiyle bir şeyler 'karaladı'. Gülten Akın, kitap-lık dergisinin Mayıs-Haziran sayısı için, şiir sayfasına koyulmaması ricasıyla "Sözler" yolladı.
Derginin girişinde 'editörden' bir not yer alıyor: Bu sözler şiir değilse nedir?
Şiirdeki bazı dizeler 'kendine soru soruyor':
"Ben bu dünyanın Alevisi olmalıyım/Yana yana tükenmediğime göre..."
Sonra şöyle devam ediyor Gülten Akın:
"Ahparig/Boylu boyunca/Yatırıldığın yer/Ömründe tek dinlenceydi/Dünyaya baktın ilk kez"
Karalanmış "Sözler"in tamamı şöyle:
"Henüz başlamamıştık
Bitirmişler
*
Sorularınızdan anladım
Eksiklerdi engellerim
*
Söz kolay
Şakımışım kuş gibi
*
Altı yıl köpeğinim dedindi
düzyollarda
Altmış yıl hayali bir sese havladım
*
Engebe en gebe
Şimdi başlayabilirim
*
Bileğin diyorum
Sol bileğin
Yüzüme sürerdin
Vedalaşırdık
Damarın damarıma
Bana bıraktığın buydu
*
Sarışındı öfkeli dağlardı
Öte yanı dingin
*
Mavi boncuklar taşırdı
Kadınlar için
Kendini biricik
Sanan kadınlar
*
Ben yoktum
Ben hiç yoktum
Elden ne gelir
Gitsemdi kalsamdı
Köle
Çocuklardan
Çocuklarla kaldım
Korudum kolladım birer birer uçtular
Cezaevleri mi hastaneler mi
*
Yürüyorum
Kimselere değmeden
Kokularını duymadan
Onlar insan gibi kokmuyorlar
Kokularına korkularına
tutsak olmuşlar
*
Birileri sarıp sarmalamak
istiyor beni
Uyku vaktin geldi
Uyuya uyuya ölmelisin
*
İnadın anlamı yok
Ölünüyor
Ben bilmezden geliyorum
*
Ben bu dünyanın Alevisi olmalıyım
Yana yana tükenmediğime göre
*
Ahparig
Boylu boyunca
Yatırıldığın yer
Ömründe tek dinlenceydi
Dünyaya baktın ilk kez
Duru kaygısız
Soluğun bile ağırdı
Bıraktın gitsin
Ahparig
Ankara, 2015"