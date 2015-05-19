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Kültür-Sanat

Gülten Akın'dan yeni 'Sözler'

'Ahparig, boylu boyunca yatırıldığın yer ömründe tek dinlenceydi...'

19 Mayıs 2015 17:34

Türkiye edebiyatının en önemli kadın şairlerinden Gülten Akın, 2013 sonbaharında Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan son kitabı "Beni Sorarsan"dan sonra kendi deyişiyle bir şeyler 'karaladı'. Gülten Akın, kitap-lık dergisinin Mayıs-Haziran sayısı için, şiir sayfasına koyulmaması ricasıyla "Sözler" yolladı.

Derginin girişinde 'editörden' bir not yer alıyor: Bu sözler şiir değilse nedir?  

Şiirdeki bazı dizeler 'kendine soru soruyor':

"Ben bu dünyanın Alevisi olmalıyım/Yana yana tükenmediğime göre..."

Sonra şöyle devam ediyor Gülten Akın:

"Ahparig/Boylu boyunca/Yatırıldığın yer/Ömründe tek dinlenceydi/Dünyaya baktın ilk kez"

Karalanmış "Sözler"in tamamı şöyle: 

"Henüz başlamamıştık
Bitirmişler

*
Sorularınızdan anladım
Eksiklerdi engellerim

*

Söz kolay
Şakımışım kuş gibi

*
Altı yıl köpeğinim dedindi
       düzyollarda
Altmış yıl hayali bir sese havladım

*

Engebe en gebe
Şimdi başlayabilirim

*

Bileğin diyorum
Sol bileğin
Yüzüme sürerdin
Vedalaşırdık
Damarın damarıma
Bana bıraktığın buydu

*

Sarışındı öfkeli dağlardı
Öte yanı dingin

*

Mavi boncuklar taşırdı
Kadınlar için
Kendini biricik
Sanan kadınlar

*

Ben yoktum
Ben hiç yoktum
Elden ne gelir
Gitsemdi kalsamdı
Köle
Çocuklardan
Çocuklarla kaldım
Korudum kolladım birer birer uçtular
Cezaevleri mi hastaneler mi
 

*

Yürüyorum
Kimselere değmeden
Kokularını duymadan
Onlar insan gibi kokmuyorlar
Kokularına korkularına
     tutsak olmuşlar

*

Birileri sarıp sarmalamak
          istiyor beni
Uyku vaktin geldi
Uyuya uyuya ölmelisin

*

İnadın anlamı yok
Ölünüyor
Ben bilmezden geliyorum

*

Ben bu dünyanın Alevisi olmalıyım
Yana yana tükenmediğime göre

*

Ahparig
Boylu boyunca
Yatırıldığın yer
Ömründe tek dinlenceydi
Dünyaya baktın ilk kez
Duru kaygısız
Soluğun bile ağırdı
Bıraktın gitsin
Ahparig
Ankara, 2015"

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