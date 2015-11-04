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Kültür-Sanat

Gülten Akın'ın yayımlanan son şiiriydi: Ahparig, boylu boyunca yatırıldığın yer ömründe tek dinlenceydi

Türkiye şiirinin en büyük isimlerinden Gülten Akın, hayatını kaybetti

04 Kasım 2015 18:22

Türkiye şiirinin en büyük isimlerinden Gülten Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Akın’ın cenazesi 6 Kasım’da Cuma namazını müteakiben Kocatepe Camii’nden kaldırılacak. Akın, son olarak Mayıs 2015’te yayımlanan kitap-lık dergisine, kendi deyişiyle “karaladığı” sözleri vermişti. Derginin mayıs-haziran sayısına şiir sayfasına koyulmaması koşuluyla yolladığı "Sözler", Akın’ın üretimini sürdürdüğünün ispatı niteliğindeydi.

Gülten Akın'ın yazdığı "Sözler" şöyle: 

"Henüz başlamamıştık
Bitirmişler

*
Sorularınızdan anladım
Eksiklerdi engellerim

*

Söz kolay
Şakımışım kuş gibi

*
Altı yıl köpeğinim dedindi
       düzyollarda
Altmış yıl hayali bir sese havladım

*

Engebe en gebe
Şimdi başlayabilirim

*

Bileğin diyorum
Sol bileğin
Yüzüme sürerdin
Vedalaşırdık
Damarın damarıma
Bana bıraktığın buydu

*

Sarışındı öfkeli dağlardı
Öte yanı dingin

*

Mavi boncuklar taşırdı
Kadınlar için
Kendini biricik
Sanan kadınlar

*

Ben yoktum
Ben hiç yoktum
Elden ne gelir
Gitsemdi kalsamdı
Köle
Çocuklardan
Çocuklarla kaldım
Korudum kolladım birer birer uçtular
Cezaevleri mi hastaneler mi
 

*

Yürüyorum
Kimselere değmeden
Kokularını duymadan
Onlar insan gibi kokmuyorlar
Kokularına korkularına
     tutsak olmuşlar

*

Birileri sarıp sarmalamak
          istiyor beni
Uyku vaktin geldi
Uyuya uyuya ölmelisin

*

İnadın anlamı yok
Ölünüyor
Ben bilmezden geliyorum

*

Ben bu dünyanın Alevisi olmalıyım
Yana yana tükenmediğime göre

*

Ahparig
Boylu boyunca
Yatırıldığın yer
Ömründe tek dinlenceydi
Dünyaya baktın ilk kez
Duru kaygısız
Soluğun bile ağırdı
Bıraktın gitsin
Ahparig
Ankara, 2015"

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