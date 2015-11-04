Gülten Akın'ın yayımlanan son şiiriydi: Ahparig, boylu boyunca yatırıldığın yer ömründe tek dinlenceydi

Türkiye şiirinin en büyük isimlerinden Gülten Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Akın’ın cenazesi 6 Kasım’da Cuma namazını müteakiben Kocatepe Camii’nden kaldırılacak. Akın, son olarak Mayıs 2015’te yayımlanan kitap-lık dergisine, kendi deyişiyle “karaladığı” sözleri vermişti. Derginin mayıs-haziran sayısına şiir sayfasına koyulmaması koşuluyla yolladığı "Sözler", Akın’ın üretimini sürdürdüğünün ispatı niteliğindeydi.
Gülten Akın'ın yazdığı "Sözler" şöyle:
"Henüz başlamamıştık
Bitirmişler
*
Sorularınızdan anladım
Eksiklerdi engellerim
*
Söz kolay
Şakımışım kuş gibi
*
Altı yıl köpeğinim dedindi
düzyollarda
Altmış yıl hayali bir sese havladım
*
Engebe en gebe
Şimdi başlayabilirim
*
Bileğin diyorum
Sol bileğin
Yüzüme sürerdin
Vedalaşırdık
Damarın damarıma
Bana bıraktığın buydu
*
Sarışındı öfkeli dağlardı
Öte yanı dingin
*
Mavi boncuklar taşırdı
Kadınlar için
Kendini biricik
Sanan kadınlar
*
Ben yoktum
Ben hiç yoktum
Elden ne gelir
Gitsemdi kalsamdı
Köle
Çocuklardan
Çocuklarla kaldım
Korudum kolladım birer birer uçtular
Cezaevleri mi hastaneler mi
*
Yürüyorum
Kimselere değmeden
Kokularını duymadan
Onlar insan gibi kokmuyorlar
Kokularına korkularına
tutsak olmuşlar
*
Birileri sarıp sarmalamak
istiyor beni
Uyku vaktin geldi
Uyuya uyuya ölmelisin
*
İnadın anlamı yok
Ölünüyor
Ben bilmezden geliyorum
*
Ben bu dünyanın Alevisi olmalıyım
Yana yana tükenmediğime göre
*
Ahparig
Boylu boyunca
Yatırıldığın yer
Ömründe tek dinlenceydi
Dünyaya baktın ilk kez
Duru kaygısız
Soluğun bile ağırdı
Bıraktın gitsin
Ahparig
Ankara, 2015"