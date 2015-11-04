Gülten Akın'ın yayımlanan son şiiriydi: Ahparig, boylu boyunca yatırıldığın yer ömründe tek dinlenceydi

Türkiye şiirinin en büyük isimlerinden Gülten Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Akın’ın cenazesi 6 Kasım’da Cuma namazını müteakiben Kocatepe Camii’nden kaldırılacak. Akın, son olarak Mayıs 2015’te yayımlanan kitap-lık dergisine, kendi deyişiyle “karaladığı” sözleri vermişti. Derginin mayıs-haziran sayısına şiir sayfasına koyulmaması koşuluyla yolladığı "Sözler", Akın’ın üretimini sürdürdüğünün ispatı niteliğindeydi.

Gülten Akın'ın yazdığı "Sözler" şöyle:

"Henüz başlamamıştık

Bitirmişler

*

Sorularınızdan anladım

Eksiklerdi engellerim

*

Söz kolay

Şakımışım kuş gibi

*

Altı yıl köpeğinim dedindi

düzyollarda

Altmış yıl hayali bir sese havladım

*

Engebe en gebe

Şimdi başlayabilirim

*

Bileğin diyorum

Sol bileğin

Yüzüme sürerdin

Vedalaşırdık

Damarın damarıma

Bana bıraktığın buydu

*

Sarışındı öfkeli dağlardı

Öte yanı dingin

*

Mavi boncuklar taşırdı

Kadınlar için

Kendini biricik

Sanan kadınlar

*

Ben yoktum

Ben hiç yoktum

Elden ne gelir

Gitsemdi kalsamdı

Köle

Çocuklardan

Çocuklarla kaldım

Korudum kolladım birer birer uçtular

Cezaevleri mi hastaneler mi



*

Yürüyorum

Kimselere değmeden

Kokularını duymadan

Onlar insan gibi kokmuyorlar

Kokularına korkularına

tutsak olmuşlar

*

Birileri sarıp sarmalamak

istiyor beni

Uyku vaktin geldi

Uyuya uyuya ölmelisin

*

İnadın anlamı yok

Ölünüyor

Ben bilmezden geliyorum

*

Ben bu dünyanın Alevisi olmalıyım

Yana yana tükenmediğime göre

*

Ahparig

Boylu boyunca

Yatırıldığın yer

Ömründe tek dinlenceydi

Dünyaya baktın ilk kez

Duru kaygısız

Soluğun bile ağırdı

Bıraktın gitsin

Ahparig

Ankara, 2015"