Güler: Ben hesap veririm ama başkalarına sıra geldiği zaman onlar da hesap verecek

Eski İçişleri Bakanı ve AKP Mardin Milletvekili Muammer Güler, "Ben hesabımı veririm ama başka hesap vereceklere sıra geldiği zaman onlar da hesabını verecek. Kim, ne yapmışsa onun hesabını görür ama siz asıl hesabı sandıkta göreceksiniz" dedi.

Güler, Kızıltepe ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki AKP seçim bürosunda yaptığı konuşmada, 30 Mart'ın sadece yerel seçimlerden ibaret olmayacağını söyledi. Gezi Parkı eylemleri ve sonrasında "yaşananlardaki esas maksadı, köyde ve şehirde yaşayan herkesin anladığını" savunan Güler, şunları kaydetti:

"Herkes gözünü fal taşı gibi açmış, filmi görüyor ama filmin içindeki filmi daha çok görüyor. Bu işin altından kalkacak tek kişi, güçlü bir hükümet ve güçlü bir başbakandır. İrademizi başkasına teslim edemiyorsak, bu hükümetin gücünü ayakta tutmaya mecburuz. Benimle ilgili hiç kuşkunuz olmasın. Ben hesabı veririm ama başka hesap vereceklere sıra geldiği zaman onlar da hesabını verecek. Kim, ne yapmışsa onun hesabını görür ama siz asıl hesabı sandıkta göreceksiniz. Hani kasetler, montajlar, dublajlar, manşetler... En son manşet, 30 Mart günüdür. Sandıklardaki manşet, en önemli manşettir."