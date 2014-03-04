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4 eski Bakan hakkındaki 'yolsuzluk' fezlekeleri Meclis'te

17 Aralık'ta başlayan "yolsuzluk ve rüşvet soruşturması" kapsamında 4 eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeler, savcılık tarafından Meclis'e gönderildi

04 Mart 2014 19:52

“17 Aralık” soruşturmasını yürüten davcılar tarafından hazırlanan ancak Adalet Bakanlığı'nın “usul eksiklikleri” nedeniyle savcılığa iade ettiği fezlekeler, savcılık tarafından Meclis'e gönderildi.

Meclise gönderilen fezlekede  eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın hakkındaki iddialar yer alıyor.

Dört eski Bakan hakkındaki fezlekeler savcılık tarafından Adalet Bakanlığı'na gönderilmiş ancak Bakanlık, fezlekeleri, Adalet Bakanlığı aracılığıyla değil, doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilmesi gerektiği yönünde" 2011 yılında çıkarılan genelgeye uyulmamasından kaynaklanan usûl eksiklikleri nedeniyle iade etmişti.

 

Doğrudan TBMM'ye gönderildi

 


Bakanlığın geri gönderdiği fezlekeler, soruşturmayı yürüten savcının bağlı olduğu büronun başındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Cengiz Ali Cengiz Hacıosmanoğlu tarafından tekrar ele alındı.  Savcı Hacıosmanoğlu usûl eksikliklerini tamamlamasının ardından fezlekeleri bu sefer doğrudan yeniden TBMM'ye gönderdi.

 

4 gündür Meclis Baikanlığı'nda

 

Alınan bilgiye göre dört eski bakanla ilgili fezlekenin Meclis Başkanlığı’na 28 Şubat’ta gönderildiği öne sürülüyor. Meclis Başkanlığı’nın fezlekeleri dört gündür beklettiği, fezlekeyle ilgili normal prosedürün işletilmediği belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre, 4 eski bakanla ilgili fezleke Genel Evrak bölümüne geçirilmedi ve evrak numarası verilmedi. Kulislerde daha önce prosedürü gerekçe gösteren TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in nasıl bir tavır takınacağı bekleniyor.

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