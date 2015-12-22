Gülen'in bir numaralı sanığı olduğu 'Tahşiyecilere kumpas' davasında görevsizlik talebine ret

"Tahşiyecilere kumpas" iddiasıyla Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 33 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İddianamede Fethullah Gülen, 1 numaralı sanık. İlk duruşmada, sanık avukatlarının görevsizlik kararı verilerek dosyanın diğer ağır ceza mahkemelerine gönderilmesi talebi kabul edilmedi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hidayet Karaca, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Erol Demirhan, Ertan Erçıktı, Ömer Köse ile Ekrem Çelik, Hüseyin Nohut ve Mustafa Kılıçarslan'ın yanı sıra 18 tutuksuz sanık katıldı. 15 müştekinin hazır bulunduğu duruşmaya CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da izleyici olarak katıldı. Duruşmanın yapıldığı salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı dikkat çekti. Kimlik tespiti yapıldığı sırada bazı sanıklar, katibin 'ikamet adresiniz neresi' sorusuna, 'Silivri Cezaevi olarak kayda geçin' diye cevap verdi.

"Dosya Anayasa Mahkemesi'ne gönderilsin"

Hidayet Karaca'nın avukatı Aynur Tuncer Yazgan söz alarak, müvekkilinin örgüt yöneticiliğiyle suçlandığını aynı zamanda 'nitelikli iftira' ve 'sahtecilik' suçundan da yargılandığını hatırlattı. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce bu yönde kararları olduğunu vurgulayan avukat Yazgan, müvekkilinin hem yönetici olması hem de başka şüphelilerin işlediği iddia edilen suçlardan da sorumlu tutulmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti. Bu nedenlerle dava dosyasının Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesini ve bu konuda yüksek mahkemenin değerlendirmede bulunmasını talep etti.

Avukatlardan mahkemeye yetki itirazı daha sonra sanık avukatları da beraatle sonuçlanan 'tahşiye davası'nın Bakırköy Adalet Sarayı'nda görüldüğünü belirterek yargılamanın Bakırköy Adalet Sarayı'nda yapılmasını istedi. Bu nedenle yetkisizlik kararı verilerek dava dosyasının Bakırköy Adalet Sarayı'na gönderilmesine karar verilmesi talep edildi.

"Başsavcı gerekçeyi açıklasın"

Görüşü sorulan savcı, ret yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine sanık avukatlarından Ömer Kavilli söz alarak, savcının taleplerini reddederken gerekçelendirmediğini belirtti. Kavilli, "Eğer savcı gerekçesini belirtemiyorsa, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu bu buraya gelip gerekçe belirtmesi gerekir" dedi.

T alepler reddedildi

Avukatların, Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi talebini, ciddi bulunmadığından reddine karar veren mahkeme heyeti yetkisizlik talebini de reddetti.

Bir kısım sanık avukatlarının reddi hakim taleplerini yapmak için istedikleri süreyi veren heyet, bu nedenle duruşmanın daha önce tayin edilen 23 ve 24 Aralık'ta değil 25 Aralık Cuma günü yapılmasına hükmetti.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Fethullah Gülen '1' numaralı şüpheli olarak yer aldı. İddianamenin giriş kısmında, "Soruşturmanın Fethullah Gülen'e bağlı olan basın ve medya kuruluşları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün değişik birimlerinde, farklı rütbelerde görev yapan polislerin, 2009-2010 yılında 'Tahşiye' ismi verilen gruba mensup olduğu iddia edilen kişilere yönelik soruşturma işlemlerinde kasten delil uydurulduğu, kasten aleyhe algı oluşturulduğu, soruşturmanın alt yapısının tamamen şüpheli Fethullah Gülen'in emir ve talimatları altında kasıtlı olarak oluşturulduğu" ifade edildi. Gülen için, "Silahlı terör örgütü kurmak" suçundan 22,5 yıl, "zincirleme nitelikli resmi belgede sahtecilik" suçundan 21 yıl, 32 kez 'nitelikli iftira' suçundan da 192 yıl olmak üzere toplam 70 yıl 10 aydan 235,5 yıla kadar kadar hapsi istendi. Karaca hakkında da, 'silahlı örgüt yöneticiliği', 'nitelikli iftira' ve "zincirleme nitelikli resmi belgede sahtecilik' suçlarından 61 yıl 9 aydan 221 yıla kadar hapis cezası istendi. Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün ve Tufan Ergüder'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 32 kez "nitelikli iftira" suçundan toplamda 63 ile 228 yıl kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.