10 ilde 'paralel yapı' operasyonu; tutuklu bulunan Hidayet Karaca'nın evinde arama yapıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, 'Paralel Yapı' ana soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 10 ilde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 73 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenilirken, bu kişilerden 43'ünün yurtdışında olduğu öğrenildi. Operasyonda gözaltı kararı çıkan kişiler arasında Ekrem Dumanlı, Akın İpek ve halen tutuklu bulunan Hidayet Karaca, Cemil Koca ile Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan da bulunuyor. Eski AKP Milletvekili İlhan İşbilen'in de gözaltına alındığı bildirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunanlardan yalnızca 5'inin gözaltına alındığı belirtildi.

Polis ekiplerinin hakkında tutuklanama kararı bulunana ve yaklaşık bir yıldır cezaevinde bulunan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın evinde arama yaptığı bildirildi. Aramayı Karaca'nın oğlu Sıtkı Karaca da duyurdu. Sıtkı Karaca, Twitter'dan paylaştığı mesajda 'Evimize polisler geldi arama yapıyor' dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sabah erken saatlerde düzenlediği operasyonda eski AKP İzmir Milletvekili İşbilen gözaltına aldı. Gözaltına alınan İşbilen, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. İşbilen gazetecilerin "Neden gözaltına alındınız" sorusuna "Klasik sorular bunlar. Biraz başka soru sorun" yanıtını verdi. İşbilen, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polis, operasyon kapsamında bir dönem Gülen'in doktorluğunu yapan Kudret Ünal'ı da gözaltına almak için Beylikdüzü'ndeki iş yerine gitti. Kapıyı çalan polis, açan olmayınca çevrede bir süre araştırma yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

AKP İzmir Milletvekili İlhan İşbilen, Fethullah Gülen’e yönelik tutumunu eleştirdiği partisi AK Parti'den 07 Şubat 2014'te istifa etmişti.

Yerinde bulunamayanlar

"Paralel yapı" operasyonunda gözaltı kararı alınan 65 kişiden 43'ünün yurtdışında olduğu belirlendi.

Koza İpek Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, ABD’de yaşayan Mustafa Özcan, İsmail Büyükçelebi, Sait Aksoy, Necdet Başaran, Polis Akademisi eski öğretim üyesi, yazar Önder Aytaç, Aladdin Kaya, Mustafa Yeşil, Fatih Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Osman Hilmi Özdil, Ahmet Can ve Tuncay Delibaş’ın da aralarında bulunduğu 67 şüphelinin kayıp olduğu anlaşıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan kişilerden 22'sinin Türkiye’de olduğu tahmin ediliyor.

Yoklukta tutuklama



Operasyona ilişkin savcılık tarafından hazırlanan ‘bilgi notu’nda, cemaatin yönetiminde yer alanların önemli bir kısmının 25 Aralık 2013 tarihinden itibaren yurtdışına gittiği belirtildi.

Yurtdışına çıkanların hakkında ‘yoklukta tutuklama’ kararı talep edileceği belirtilen bilgi notunda, “Yurtdışına resmi sınır kapılarından ve meşru yollardan çıkmayan ve ülke içinde olup olmadığı da kesin bir şekilde tespit edilmeyen kişiler hakkında yakalama emirleri talep edilip makul bir süre arandıktan sonra yakalanmamaları halinde haklarında yurtdışına çıktıkları kabul edilerek yokluklarında tutuklama kararı talep edilecektir. Soruşturma, Fetullahçı Terör Örgütlenmesini yöneten birim yöneticileri ve örgüt yöneticisinin çevresinde yönetimde ona yardım edenlere yönelik olarak devam etmektedir” denildi.

