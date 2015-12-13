Evinde arama yapılan Hidayet Karaca’nın eşinden tepki: Bomba mı var, bunlara değer mi?

Silivri Cezaevi’nde bir dizi senaryosu gerekçe gösterilerek tutuklu bulunan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın Ümraniye’deki evinde arama yapıldı.

Açıköğretim sınavına gitmek için hazırlanan Hidayet Karaca'nın eşi Şule Karaca bir anda evinin kapısında polislerle karşılaştı. Eşinin tutuklu olmasına rağmen evleri için arama kararı alınmasına tepki gösteren Karaca, “Amaç tutuklanmış bir insanın ailesini rahatsız etmek. Evde bomba mı var? Eşim bir yıldır tutuklu. Bunlara değer mi?” dedi.

Şule Karaca, evde yaşananları şöyle anlattı: “11'i çeyrek geçe üst kata abdest alıp namaz hazırlığı yapayım diye çıkmıştım. Annem kapıyı açmış, ben abdest aldım, evimin içinde erkek sesleri… Çok ürktüm. Başımı kapatıp çıktım, merdivenler polisle dolu.”

Karaca'nın evinde arama yapılmasına CHP İstanbul milletvekilleri Eren Erdem, Mahmut Tanal ve Barış Yarkadaş'tan da tepki geldi. Aramayı ‘utanç verici bir operasyon' olarak nitelendiren Erdem, “Bu yapılanlar, aileyi taciz etmek anlamına gelir. Aileye yönelik psikolojik bir baskı yapıldığı açık.” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise bu aramanın aileyi taciz etmekten başka bir manasının olmadığını ifade ederek, “Bu mobingdir. Aile bireylerinin tazminat davası açma hakkı var. Savcılığın yakalama kararını Silivri'ye göndermesi gerekir, evine değil.” değerlendirmesini yaptı. Barış Yarkadaş da “Kamuoyu, Karaca'nın içeride olduğunu bilmektedir. Kamuoyunun bildiği bu gerçeği polis bilmiyor mu, savcılık bilmiyor mu? Arama, hukuken hatalı, siyaseten gözdağıdır.” diye konuştu.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç de yapılan aramaya tepki göstererek, "Hidayet Karaca'yı Silivri Cezaevi'nde tutan hukuk sistemi evinde neden arıyor anlayamadım. Şaşkınlık içindeyim. Niye aranıyor, açıklanırsa seviniriz. Zaten tutuklanmış, evinde ne aranıyor ki? Her şeyini bir hücreye kapatmışsınız. Bir yıldır içeride tutulan bir insanın dışarıda neyi aranıyor? Anlamakta güçlük çekiyorum. Evinde yapılan aranma sonucu neyin bulunduğunun da açıklanmasını istiyoruz" dedi.