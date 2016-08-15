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15 Temmuz Darbe Girişimi

Gülen'den kriptolu talimat iddiası: Yurt dışında 'Hizmet diasporası'nda birleşin, hicret deyin

MİT'in mesajları deşifre ettiği iddia edildi

15 Ağustos 2016 10:29

Darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı cemaat üyelerine yolladığı iddia edilen mesaj deşifre edildi. MİT'in deşifre ettiği kriptolu mesajlarda "Yurtdışında ‘Hizmet diyasporası’ çatısı altında birleşin, Hizmet hareketini bulunduğunuz ülkeden yürütün. Türkiye’deki ailenizi de yanınıza alın, firar ve kaçma kelimelerini kullanmayın, yerine ‘Hicret ettik’ deyin" talimatlarının gönderildiği tespit edildi.

Fetullah Gülen’in darbe girişiminden sonra moral çöküntüsü yaşayan örgütü tekrar toparlamak için harekete geçtiği iddia edildi. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Eagle ve ByLock isimli mesajlaşma uygulamasının şifresini kıran MİT, önemli bilgilere ulaştı. MİT’in rapor ettiği bilgilerde, Gülen’in ‘acil eylem planı’ adı altında örgüt mensuplarına talimatlar gönderdiği ileri sürüldü. Dört maddelik talimatta, yurtdışına kaçan örgüt üyelerinin neler yapmaları gerektiği anlatılıyor.

 

Aleyhte faaliyet için

 

Gülen’in talimatlarda, “Yurtdışına çıkan hizmet ehli olanlar, aileleri ve çocuklarını da yanlarına alsın. Eşleri ve çocukları da en yakın zamanda yurtdışına taşınsın. Yurtdışında ‘Hizmet diasporası’ çatısı altında birleşin, hizmet hareketini bulunduğunuz ülkeden yürütün. Türkiye’deki ailenizi de yanınıza alın, firar ve kaçma kelimelerini kullanmayın, yerine, bunun yerine zulüm ve baskılar nedeniyle ‘hicret ettik’ deyin. Hizmetinizi bulunduğunuz ülkelerde devam ettirin” dediği belirtildi. MİT raporunda Gülen’in talimatında örgüt mensuplarından ‘Hizmet diasporası’ kurarak Türkiye’yi yönetenler aleyhinde faaliyette bulunmalarının istendiği kaydedildi.

 

Tavsiye edilen ülküler

 

Kriptoplu mesajlarda, örgüt mensuplarının hangi ülkelere nasıl geçiş yapacakları konusunda yönlendirme yapıldığı belirtildi. Örgüt mensuplarına, Romanya, Gürcistan, Ukranya ve Kuzey Irak’ın geçiş güzergahı olarak kullanmaları, bu ülkelerde uzun süre kalınmaması, Türkiye ile ilişkileri iyi olan bu ülkelerde yakalanmaları durumunda geri gönderilebilecekleri uyarısı yapıldı. MİT raporunda, Gülen’in örgüt mensuplarına yerleşmeleri tavsiyesinde bulunduğu ülkeler arasında ‘Arnavutluk, Kırgızistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Belçika, Hollanda, Almanya, Kanada, Amerika, Güney Afrikave Mısır’ bulunuyor.

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