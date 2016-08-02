Arınç’tan Gökçek’e ve o yazarlara yaylım ateşi: Trollük değil, başkanlık yap; ‘darbe sever’ kripto FETÖ’cüler!

AKP’nin kurucularından, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı "Bana ahmak diyebilirsiniz, terör örgütü olduklarını yeni anladım" açıklaması sonrası kendisini hedef alan iktidara yakın bazı yazarlar ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e ağır ifadelerle tepki gösterdi. “Darbe teşebbüsünün olduğu 15 Temmuz gecesi işin rengi ve kazananı ortaya çıkana kadar kendileri ortaya çıkmayan bu tipler, beni hedefe koyarak ‘darbe sever’ hallerini örtmeye çalışıyorlar” diyen Arınç, “Aslında bunların rahatsızlıkları ben ve açıklamalarım değil de, açığa çıkmasından korktukları kirli ilişkileri olabilir mi?” diye sordu.

Gökçek'in "AK Parti'deki bütün operasyonların neticesi Bülent Arınç'ı başa getirmekti" açıklamasını eleştiren Arınç, "Trollük yapmaktan, asıl işi olan belediye başkanlığını yapmaya fırsat bulamayan Melih Gökçek'in cinlerin etkisiyle söylediği bu sözleri ciddiye almak tabii ki mümkün değil" dedi. "Rica minnetle ve kapı kapı dolaşıp yüz suyu dökmesiyle partiye girdiğini herkes bilir" diyen Arınç, "Belediye başkanı olduğu Ankara’da 10 dk yağmur yağsa insanlar caddelerde, alt geçitlerde boğulma tehlikesi yaşıyorken ve yine Ankara’nın ana caddelerinde bile asvaltlar cin çarpmış gibi çukurlarla doluyken, dilindeki zifti bana değil, Ankara’nın bozuk asfaltlarına dökmesini tavsiye ederim. Öyle tahmin ediyorum ki, Ankara’da yaşayan sevgili vatandaşlarımızın da Melih Gökçek’ten beklentisi budur. Çünkü epeysiz başkansızlar…" ifadelerini kullandı.

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, Star yazarı Ersoy Dede ve Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz’ı ‘kripto FETÖ’cü’ olmakla suçlayan Arınç, bu isimlerin önceki yıllarda Gülen cemaatini öven tweetlerini örnek gösterdi. Turgay Güler'in darbe girişiminden 18 gün önce 27 Haziran 2016'ta attığı “Çok ama çok güzel gelişmeler olacak. Birileri de kuduracak. Az sabredin hele” tweetini hatırlatan Arınç, yine Güler’in kendisine 10 yıl önce imzalayarak hediye ettiği ‘Mehdix’ isimli kitabına da vurgu yaparak, “Ey Turgay Güler. Dilini tutamayıp adeta darbe müjdesi veren sen, darbe planını önceden biliyorsan ve o iğrenç teşebbüsün içindeysen seni hangi toprak kabul eder? Yatacak yerin yok!” ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek: İlk kez göreceğiniz

görüntüler sizleri şoke edecek

Melih Gökçek, Arınç'ın kendini hedef alan açıklaması sonrası Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Yarın (Çarşamba) saat 20.30'da Beyaz TV'de olacağım. Bazılarını ilk kez göreceğiniz görüntüler ve açıklamalar sizleri şoke edecek. İlgilisine... FETÖ'nün uşağısın. Hırsın ve ihtirasın seni kemiriyor. Fitnecisin. İnananlar senden nefret ediyor. Seni Allah'a havale ediyorum."

Bülent Arınç'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı 9 sayfalık açıklama şöyle: