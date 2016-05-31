Yeni Şafak: Devlette 1800 kripto paralelci var

Paralel yapıyla mücadele amacıyla oluşturulan koordinasyon kurulunun çalışmaları çerçevesinde devlet kurumlarında görevli 8 bin 100 ‘kripto paralelci’ olduğu iddia edildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, şimdiye kadar da 1800 kişinin örgüt içerisinde yönetici ve talimat veren pozisyonunda ve sayının en fazla olduğu kurumların başında Milli Eğitim, Adalet ve İçişleri Bakanlığı geliyor.

Güvenlik soruşturması sürüyor





Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) tavsiye kararı alınan paralel yapı ile mücadele çerçevesinde oluşturulan “Paralel Yapıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu"nun çalışmaları kapsamında tüm kurumlar harekete geçirildi.





17/25 Aralık sonrasında kamufle oldular





Devlet kurumlarında şimdiye kadar kamufle olmayı başarmış ve 17/25 Aralık'ın ardından da paralel yapı karşıtı bir role bürünen bu kişilerin ise daha çok imam seviyesindeki örgüt mensupları olduğu belirtildi. Bu kapsamda, 8 bin 100 kişi hakkında güvenlik soruşturması başlatıldığı öğrenildi.





Kripto yöneticiler tespit edildi





8 bin 100 şüpheliden şu ana kadar bin 800 kişi hakkındaki güvenlik soruşturmasının tamamlandığı öğrenildi. Soruşturması tamamlanan bu kişilerin yönetici/talimat veren pozisyonunda olduğu belirtildi.

Diğerleri hakkındaki soruşturmanın ise hız kesmeden devam ettiği ifade edildi. Güvenlik soruşturması yürütülen örgüt mensuplarının sayısının en fazla olduğu kurumların başında Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın yer aldığı öğrenildi.

"Paralel yapıya" yönelik olarak tüm Türkiye'de operasyon için düğmeye basılmasının ardından, örgütün önemli isimleri tek tek yurt dışına kaçtı.

Yönetici düzeyindeki bu isimlerin daha çok örgütün merkezi olarak gösterilen Almanya-Frankfurt'a kaçtığı belirlendi. Bugüne kadar 141 üst düzey ismin buraya kaçtığı tespit edildi.

Ayrıca bu isimlerin oturma izinlerinin ise Frankfurt'ta kurulan bir şirket üzerine aldıkları öğrenildi.

Örgüt mensuplarının tercih ettiği ikinci ülke ise İngiltere. Buraya da şu ana kadar 102 üst düzey ismin kaçtığı ve Frankfurt'ta olduğu gibi kurulan bir şirket üzerine oturma izni çıkarttıkları belirlendi. İsveç'te de bu sayının 21 olduğu öğrenildi. Öte yandan, ABD'ye kaçan birçok üst düzey imamın da Almanya üzerinden geçtiği belirlendi.

Arşivler Kanada ve ABD'de





Tüm kurumları dizayn etmek ve devleti ele geçirmek için yıllarca hukuksuz dinlemelere imza atan, insanların görüntülerini çeken, kumpas kuran, devletin hafızasını ele geçiren paralel yapının arşivi tuttuğu yere ilişkin de önemli bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, paralel yapının arşivi tuttuğu iki yer olduğu, bunlardan birisinin ABD'nin Philadelphia eyaleti, diğerinin ise Kanada'nın Vancouver eyaleti olduğu öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 1 numarası firari Fetullah Gülen, ABD'nin Pensilvanya şehrinde yaşıyor. Hakkında defalarca kırmızı bülten hazırlanan Gülen'in iade edilmesi için çalışma yapılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ana dosyası kapsamında, hakkında yoklukta tutuklama kararı bulunan Gülen'in ABD'den iadesine ilişkin kapsamlı dosya hazırladı. Gülen'in, “Nitelikli dolandırıcılık, Resmi belgede sahtecilik, İftira, Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, Zimmet, Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kaydedilmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal ile kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek" suçlarını işlediği belirtilen iade evrakında, çarpıcı bilgiler yer aldı.