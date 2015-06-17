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Güldürerek de geçti siyasetten, Demirel'in unutulmayan sözleri...

'Ege bir Yunan gölü değildir. Ege bir Türk gölü de değildir. Binaenaleyh, Ege bir göl de değildir'

17 Haziran 2015 08:35

91 yaşında hayatını kaybeden, Türkiye siyasetine damga vuran isimlerden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel kendine özgü espri ve mesaj verme anlayışıyla da ülke siyasetinde öne çıkmıştı.

Kendine has üslubuyla, aynı dönemlerde siyaset yaptığı isimlerden ayrılan Demirel'in akıllarda kalan sözlerinin bir kısmı şu şekilde:

-Bana Türkiye’nin durumunu bir kelimeyle anlatın derseniz "iyidir" derim. İki kelimeyle anlatın derseniz "iyi değildir" derim.

-Benzin vardı şeker vardı, şerbet yapıp biz mi içtik?

-Ege bir Yunan gölü değildir. Ege bir Türk gölü de değildir. Binaenaleyh, Ege bir göl de değildir.

-GAP'ı kimseye gap diye gaptırmam.

-Güniz Sokak'ta Nazmiye ile tavuk besleyecek değiliz.

-Memleket meseleleri bir parkta oturarak halledilseydi, çok büyük bir park yaptırır hep beraber içinde otururduk.

-Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz.

-Siyaset bir meslek değildir, bir ilim de değildir. Nedir derseniz; siyasettir derim.

-Türkeş Türk çocuğu, Ecevit halk çocuğu, Erbakan Müslüman çocuğu, biz o... çocuğu muyuz?

- Kırk günde kabak yetişmez.(1978 de CHP'nin 40 günde Türkçe bilmeyen öğretmenleri alıp öğretmen yapması için demiştir.)

- Demirel'in eski tayfasının bulundugu bir ortamda bir gazeteci sorar;
" Sayın Demirel, Türkiye'nin durumunu tek kelimeyle özetler misiniz?"
Demirel: iyi..
Herkes şaşırır, Demirel mevcut duruma iyi demiştir sonuçta. Ama devam eder.
Demirel: Ama iki kelimeyle özetlememi isterseniz "iyi değil"..
Üniversite ziyaretlerinden birinde sol görüşlü bir öğrenci Demirel’i sıkıştırmaya çalışır.
- Türkiyede yapılan her türlü işi sahiplenmek gibi bir adetiniz var…
- Sen nerde oturuyorsun?
- Niye ki? Kadıköyde!
- Hah işte buraya her gün gelmek için üstünden geçtiğin köprü var ya
- Ee evet
- Onu işte ben yaptım!

 

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