Güldür Güldür'den Sihirli Annem'e sürpriz transfer

Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisi, Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu dijital platformu 'Exxen' için yeniden çekilecek. Show TV'de yayınlanan 'Güldür Güldür Show' programından ayrılan şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosuna dahil oldu.

Süreç Film imzasıyla hazırlanan dizi, 10'ar bölüm halinde iki sezon olarak çekilecek. 'Betüş'ü canlandıracak olan yeni oyuncu Açelya Topaloğlu olurken, Nevra Serezli'nin 'Dudu' rolünü Nergis Kumbasar, Gül Onat'ın 'Perihan' karakterini ise Lale Başar canlandıracak.

Geçtiğimiz Haziran ayında oyuncu Açelya Topaloğlu da Güldür Güldür ekibinden ayrılmıştı.