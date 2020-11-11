Yeni Sihirli Annem'in başrol oyuncusu Açelya Topaloğlu oldu

Acun Ilıcalı'nın yeni yılda yayına başlatmayı planladığı Exxen adlı dijital platformda ekrana gelecek Sihirli Annem'de kadro da belli olmaya başladı. 'Betüş'ü İnci Türkay yerine Açelya Topaloğlu canlandıracak.

17 yıl aradan sonra çekimleri başlayan dizinin bölüm uzunluğu 45 dakika olacak.

Nevra Serezli'nin oynadığı 'Dudu' karakterini Nergis Kumbasar canlandıracak. Dizinin önemli karakterlerinden olan ve daha önce Gül Onat tarafından canlandırılan 'Perihan'ı ise Lale Başar oynayacak. 'Suzan' karakterini oynayan Zuhal Topal'ın rolünü Hande Katipoğlu, 'Avni' karakterini ise Bülent Seyhan üstelenecek.