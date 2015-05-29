Gül'den 'HDP'ye oy verecek' diyen Demirtaş'a: Bir partinin kurucusuyum, yerim belli

'HDP'ye oy verecek' diyen HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a yanıt veren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Benim yerim belli, bir partinin kurucusuyum" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cuma namazını Kavacık'ta kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, cumartesi günü fetih şölenine neden katılmayacağını açıklarken, 'Abdullah Gül HDP'ye oy verecek' diyen HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a da yanıt verdi. Abdullah Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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Hayret ettim, Twitter açık. İki hesap takip ediyordum, aynı şekilde devam ediyorum. Neden yazıldıysa anlayamadım.

Fetih şölenine neden katılmıyor?

Ben cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra söyledim, nasıl bir hayat tarzım olacağımı. Bilgilerimi, tecrübelerimi bir vakıf çalışması çerçevesi içerisinde paylaşmak için uğraşıyorum. Aktif bir siyasi gündemin içinde olmadığım için mitinge katılamayacağım. Bunu başka bir yere çekmenin anlamı yok. Kimsenin spekülasyon yapması yanlış olur. Parti kurucusuyum, yerim belli. Nerede durduğum belli. Bilgi ve tercihlerimi arkadaşlarımla paylaşmaya hazırım.

Demirtaş'ın "HDP'ye oy verecek" sözleri...

Siyasi parti başkanlarının benim hakkımda söylediği güzel sözler için teşekkür ederim. Parti kurucuyum, yerim de belli.