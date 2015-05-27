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Fehmi Koru: Abdullah Gül, AKP Genel Başkanlığı için aday olamadı çünkü...

'Gül; o gün bugündür köşesinden gelişmeleri seyrediyor'

27 Mayıs 2015 13:18

Londra’daki üniversite yıllarında Abdullah Gül ile aynı evi paylaşacak kadar yakın ilişkisi bulunan Habertürk yazarı Fehmi Koru, Cumhurbaşkanlığı görevinin sona ermesine yakın bir dönemde AKP'ye geri döneceği iddialarıyla gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün AKP'nin kongresinin Cumhurbaşkanlığı devir-teslim töreninden 1 gün önceye konulmasından dolayı aday olmadığını söyledi.

Koru, söz konusu süreci şöyle anlattı: 

"Abdullah Gül, Köşk’ten ayrıldıktan sonra siyasi hayata dönüp dönmeyeceğini soranlara hep aynı cevabı verdi: “AK Parti’nin kurucusuyum; beni buraya getiren de AK Partili milletvekillerinin oylarıydı. Görevim bittiğinde kurucusu olduğum partiye dönerim.

Daha sonra ne olduğunu biliyoruz: AK Parti’nin Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalacak genel başkanını seçmek üzere yaptığı kongresi, Cumhurbaşkanlığı devir-teslim töreninden 1 gün önceye konuldu.

Üzerinde henüz “cumhurbaşkanı” sıfatı bulunduğu güne konulmuş kongrede bu yüzden aday olamadı Abdullah Gül; o gün bugündür köşesinden gelişmeleri seyrediyor."

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