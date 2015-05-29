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'Abdullah Gül’ün Tayyip Erdoğan’ı Twitter’da takip etmeyi bıraktığı' haberi asılsız çıktı

Gül'ün Twitter hesabında yalnızca Cumhurbaşkanlığı resmi hesabı ve yine Cumhurbaşkanlığının resmi İngilizce hesabını takip ettiği ortaya çıktı

29 Mayıs 2015 13:44

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, halefi Tayyip Erdoğan'ı Twitter'da 'takip etmeyi' bıraktığı iddiası asılsız çıktı.

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, AKP'nin her yıl büyük organizasyonlarla kutladığı İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü için yapılacak kutlamalara katılmayacağını açıklamasının ardından Erdoğan'ı sosyal medya 'arkadaşlığından' çıkardığı öne sürülmüştü.

Ancak, Abdullah Gül'ün Twitter hesabında yalnızca Cumhurbaşkanlığı resmi hesabı ve yine Cumhurbaşkanlığının resmi İngilizce hesabını takip ettiği ortaya çıktı.

Bu haberi, “Abdullah Gül Tayyip Erdoğan’ı takibi bıraktı” başlığıyla yayımlayan T24 olarak düzeltir, özür dileriz.

 

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