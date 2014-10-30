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Gülben Ergen'den eski eşine teşekkür mesajı

Gülben Ergen ile eski eşi Mustafa Erdoğan arasındaki gerginlik sona erdi

30 Ekim 2014 11:32

Gülben Ergen’in Erhan Çelik’le evlenmesinden sonra “Çocuklarımın başka bir adamın evinde yaşamasını istemiyorum” açıklamasını yapan Mustafa Erdoğan, Hafta Sonu dergisine verdiği röportajla eski eşiyle arasındaki gerginlik sona erdi. 

Erdoğan’ın “Ben üç çocuğumun annesiyle ilgili kötü bir şey söylemem. Ona çok şey borçluyum. Üç tane aslan gibi çocuk verdiği, iyi yetiştirdiği ve iyi anne olduğu için de teşekkür ediyorum” sözlerine Ergen’den yanıt geldi. 

Ünlü şarkıcı, dergiden o satırların fotoğrafını çekip sosyal medyadaki hesaplarında paylaştı, altına da şu notu düştü:

“Çocuklarımın babası ile yaşamdaki anne&baba duruşumuzun fotoğrafıdır bu. Benim de ona teşekkürlerim sonsuzdur; yaşamıma kattığı üç evlat ve bu saygın duruşu için.” 

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