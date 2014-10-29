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Mustafa Erdoğan'dan Gülben Ergen'e: Ona çok şey borçluyum

'Üç çocuğumun da sanatın bir dalıyla uğraşmasını isterim. Dans etmelerini çok isterim'

29 Ekim 2014 07:47

“Çocuklarımın başka biriyle aynı evde yaşamasını kabul edemem” açıklamasıyla gündeme gelen Mustafa Erdoğan, eski eşi Gülben Ergen’le ilgili açıklamalar yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, hafta Sonu dergisine röportaj veren Mustafa Erdoğan, “Gülben Ergen’le son dönemde aranızda yaşananlara ilişkin neler demek istersiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Şunu demek isterim: Ben üç çocuğumun annesiyle ilgili kötü bir şey söylemem. Ona çok şey borçluyum, üç tane aslan gibi çocuk verdiği, iyi yetiştirdiği ve iyi anne olduğu için de teşekkür ediyorum.”

Mustafa Erdoğan, çocukları için “Üçünün de sanatın bir dalıyla uğraşmasını isterim. Dans etmelerini çok isterim” dedi.

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