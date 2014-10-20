Mustafa Erdoğan'dan Gülben Ergen'e: Kabul edemem

Gülben Ergen'le sekiz yıllık evliliğinin ardından ayrılan Mustafa Erdoğan, Ergen'in Erhan Çelik'le olan evliliğine ilişkin olarak, "Çocuklara olan sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir sapma olursa müdahale ederim. Çocuklarımın başka biriyle aynı evde yaşamasını ise kabul edemem" dedi.

Milliyet'te konuşan Mustafa Erdoğan şunları söyledi: