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Mustafa Erdoğan'dan Gülben Ergen'e: Kabul edemem

Mustafa Erdoğan, 8 yıl evli kaldığı Gülben Ergen’in yeni evliliği ve çocuklarıyla ilgili konuştu

20 Ekim 2014 11:11

Gülben Ergen'le sekiz yıllık evliliğinin ardından ayrılan Mustafa Erdoğan, Ergen'in Erhan Çelik'le olan evliliğine ilişkin olarak, "Çocuklara olan sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir sapma olursa müdahale ederim. Çocuklarımın başka biriyle aynı evde yaşamasını ise kabul edemem" dedi.

Milliyet'te konuşan Mustafa Erdoğan şunları söyledi:

"Gülben şu ana kadar iyi bir anneydi. Önemli olan bundan sonra nasıl bir anne olacağı... Beni çocuklarım ilgilendirir. Gerisi herkesin kendi hayatı; mutluluklar dileriz."

 

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