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Gülay Bursalı'nın ailesi zanlıların yakalanmasını bekliyor!

Baba Sinan Bursalı: Allah'tan tek dileğimiz zanlıların bir an önce yakalanmaları

04 Nisan 2016 13:27

İstanbul Başakşehir'de, erkek arkadaşıyla gittiği günlük kiralanan apartman dairesinde ‘emlakçı’nın cinsel saldırısıyla kendisini 10. kattan atan dizi oyuncusu Gülay Bursalı'nın ailesi halen zanlıların yakalanmasını bekliyor. Cinayetin zanlılarından olan ve Bursalı'ya cinsel saldırıda bulunana emlakçı C.İ ve yanındaki kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi polis tarafından halen aranıyor.

 

Habertürk'ten Satuk Buğra'nın emniyetçe kurulan özel polis ekibi çalışmalarını sürdürürken, genç kızın Hatay’da yaşayan ailesinin acısı ise dinmiyor. Dörtyol İlçesi’nde vinç operatörü olarak çalışan acılı baba Sinan Bursalı, dört gözle zanlıların yakalanmasını bekliyor.  Gözyaşları içinde kızını anlatan  Bursalı, şunları söyledi:

“Arkadaşları da duyunca şoke oldular, inanamadılar bizim gibi. Kızım çok neşeli bir insandı. Ama işte çiçeğimizi soldurdular. Emniyet, Gülay’ın hayatını kaybetmesine neden olan kişilerin yakalanması için çalışıyor. Özel bir ekip kurulmuş. Allah’tan tek dileğimiz bir an önce yakalansınlar.”

Gülay’ın 17 yaşındaki kardeşi Suat Bursalı da ablasının çok neşeli bir insan olduğunu, onun ölümünün ardından evlerinin sessizleştiğini ifade etti. Bursalı, “Ablamın üniversite hayali vardı. Bunun için sürekli çalıştı. Devletten istediğim, bunları yapanların en ağır şekilde cezalandırılması” diye konuştu.

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