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Gülay Bursalı'nın sevgilisi: "Bana dokunmayın" diye bağırarak atladı

Dizi oyuncusu Gülay Bursalı, cinsel saldırıdan kurtulmak için 10'uncu kattan atladı

23 Mart 2016 10:00

İstanbul Başakşehir’de cinsel saldırıdan kurtulmak için 10’uncu kattan atlayan oyuncu ve üniversite öğrencisi Gülay Bursalı’nın erkek arkadaşı Engin Ö., "Kapıyı açtığımda cama çıkmış, 'bana dokunmayın' diye bağırdı sonra atladı" dedi. 

Bursalı'nın cenazesi, dün Hatay Dörtyol’da toprağa verildi.Gülay Bursalı'nın babası Sinan Bursalı tüm rapor ve belgelerin kendisine ulaştırıldığını, takipçi olacağını söyledi.

Soruşturma sürerken, genç kızın gözaltına alınan erkek arkadaşı Engin Ö.’nün ifadesi de yaşananları ortaya koydu. Habertürk’ten Müslim Sarıyar’ın haberine göre, Gülay’la 1 yıl önce tanıştıklarını söyleyen Engin Ö., şöyle devam etti: “Cihan’dan evi kiraladım. Cihan ‘Eşyamı alacağım’ deyip arkadaşıyla eve girdi. Beni dövüp ‘Önce kızla biz beraber olacağız’ dediler. Cihan’ın odaya soktuğu Gülay, ‘Yapmayın’ diye bağırmaya başladı. Kapıyı açtım, cama çıkmış ‘Bana dokunmayın’ diye bağırıyordu. Sonra atladı.” Adliyeye sevk edilen Engin Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Ev ölen annenin

 

Polis, dairenin, firari şüpheli Cihan I.’nın 40 gün önce ölen annesine ait olduğunu belirledi. Polisin ifadelerine başvurduğu apartman sakinleri ise Cihan I.’nın arkadaşıyla Engin Ö.’yü döverek daireden çıkardığını anlattı.

 

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