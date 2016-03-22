Dizi oyuncusu Gülay Bursalı, cinsel saldırıdan kurtulmak için 10'uncu kattan atladı

İstanbul'da, dizi oyuncusu Gülay Bursalı, erkek arkadaşıyla gittiği günlük kiralanan apartman dairesinde ‘emlakçı’nın cinsel saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Bursalı, 10’ncu kattan atlayarak yaşamına son verdi. Polis, olay yerinde gözaltına aldığı Bursalı'nın erkek arkadaşı Engin Ö.’nün ifadesinde bazı çelişkiler bulunduğunu belirterek kasten adam öldürmek suçlamasıyla adliyeye sevk edildiğini belirtti.

Başakşehir 4.etap, 1.kısım B 39 blok Daire 41’de Pazartesi sabaha karşı meydana gelen olayda dizi oyuncusu 20 yaşındaki Bursalı, çıplak bir şekilde 10. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra harekete geçen polis, Gülay Bursalı’nın erkek arkadaşı Engin Ö.’yü gözaltına almıştı. Genç kıza tecavüz etmeye kalkarak intiharına neden oldukları iddia edilen günlük ev kiralayan C.İ. ile yanındaki kimliği tespit edilemeyen bir kişi ise aranmaya başlanmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; günlük kiralanan bir dairede dün sabaha karşı 04.00 sıralarında yaşanan olay şöyle gelişti:

Aydın Üniversitesi öğrencisi dizi oyuncusu Gülay Bursalı (20), pazar gecesi erkek arkadaşı E.Ö. ile birlikte Avcılar’daki bir mekânda eğlendi. E.Ö., emlakçı arkadaşı C.İ.’yi arayarak günlük ev kiralamak istediğini söyledi. C.İ. de Başakşehir’deki daireyi kiraladı.



Erkek arkadaşı ifade verdi



Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ali Aksoy’un haberine göre, Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan Engin Ö., poliste verdiği ifadesinde "Gülay Bursalı ile sosyal medya üzerinde tanışıp konuşuyorduk. Ancak 6 ay önce ilk defa birbirimizi gördük. Arkadaş olduk. Zaman zaman bekar evlerinde birlikte oluyorduk. Olay gecesi de birlikte eğlendikten sonra kalacak bir yer aramaya başladık. Daha önceden de ev kiraladığım C.İ.’yi telefonla aradım. Bana bir ev olduğunu ancak temizlik gerektiğini kendilerinin de bizimle birlikte geleceklerini söylediler" dedi.



"Kızla birlikte olacağız” dediler



Birlikte eve gittiklerini söyleyen Engin Ö., "Bir süre eşyaları topladılar. Bu sırada Gülay içerdeki odaya girmişti. Daha sonra C.İ., arkadaşımla önce kendisinin beraber olacağını söyledi. Yanındaki kişi beni tuttu, telefonumu aldı. C.İ., Gülay’ın odasına girdiğinde bağrışmalar oldu. Sesler yükselince beni tutan kişi de odaya girdi. Kısa bir süre sonra da ben odaya girdim. İçeri girdiğimde Gülay pencereye çıkmış bana bir şey yapmayın’ diye bağırıyordu. Ben dur, atlama’ derken kendisini boşluğa bıraktı" dedi.

Olaydan sonra C.İ. ve yanındaki kişinin kaçtığını anlatan Engin Ö’nün, "Onlar kaçınca Gülay’ın yanına aşağı indim. Polis gelene kadar başında bekledim. Sonra polis beni gözaltına aldı" dediği belirtildi.



Adli Tıp Kurumu’nun ön raporu: Tecavüz yok



Öte yandan Adli Tıp Kurumu’nda Gülay Bursalı’yla ilgili ön adli tıp raporu tamamlandı. Raporda Gülay Bursalı’nın yüksekten düşme sonucu öldüğü tespit edildi. Genç kızın iç organlarında düşmeye bağlı hasarlar oluştuğu, ayrıca vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edildiği raporda belirtildi. Öte yandan Gülay Bursalı’nın vücudunda tecavüz edildiğine yönelik herhangi bir iz bulunmadığı , herhangi bir meni örneğinin de tespit edilmediği öğrenildi. Geniş incelemenin sürdüğü belirtildi.



Kasten adam öldürmek

suçundan adliyeye gönderildi



Polis, şüpheli Engin Ö.’nün ifadesinde bazı çelişkiler bulunduğunu belirterek kasten adam öldürmek suçlamasıyla adliyeye sevk edildiğini belirtti.



Dövüp telefonuna aldılar



Ancak kısa süre sonra C.İ. de bir arkadaşıyla “Eşyalarımı alacağım” diyerek 10’uncu kattaki daireye gitti. İkili, Gülay’ın erkek arkadaşını dövüp cep telefonunu aldı. Ardından ilk olarak C.İ., genç kadını zorla bir odaya soktu. Daha sonra kimliği belirsiz arkadaşı da odaya girdi. Bir süre sonra çıplak halde pencereye çıkan genç kadın, “Yaklaşmayın atlarım” diye bağırdı. Saldırganlar durmadı, kendini pencereden boşluğa bırakan Gülay olay yerinde hayatını kaybetti.



Kasten adam öldürmek

suçundan adliyeye gönderildi



Polis, şüpheli Engin Ö.’nün ifadesinde bazı çelişkiler bulunduğunu belirterek kasten adam öldürmek suçlamasıyla adliyeye sevk edildiğini belirtti.



Polis 'emlakçıyı' arıyor



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası tarafından başlatılan soruşturmada polis, dövüldükten sonra cep telefonu alınan erkek arkadaş E.Ö.’yü gözaltına aldı. Olayın ardındaki cinsel saldırıyı E.Ö.’nün ifadesi ortaya çıkardı. Polis emlakçı , C.İ. ile beraberindeki kimliği belirsiz arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı. Cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Gülay Bursalı’nın tecavüze uğrayıp uğramadığı ise otopsi raporuyla kesinlik kazanacak.