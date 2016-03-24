Gülay Bursalı'nın babası: Kızımla gurur duyuyorum

Günlük kiralanan bir dairede emlakçının cinsel saldırısına uğrayan ve ardından kendini 10. kattan aşağı atan dizi oyuncusu Gülay Bursalı'nın babası, "Ben kızımla gurur duyuyorum. Kanı yerde kalmayacak." dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, cinsel tacize uğrayınca 10. kattan aşağı atlayan dizi oyuncusu Gülay Bursalı memleketi Hatay'da toprağa verildi. Gülay Bursalı'nın babası, kızlarının ani ölümünün ardından bazı internet sitelerinde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Benim kızım herkesin düşündüğü gibi ahlaksız bir insan olsaydı namusu için kendini onuncu kattan aşağı atmazdı, bugün bu kara toprağın altında olmazdı. Kızım namusu için canından vazgeçti. Ben kızımla gurur duyuyorum. Kanı yerde kalmayacak. Bunu yapanların mutlaka ortaya çıkartılacağına inanıyorum. Biz yandık, başka anne babalar yanmasın" dedi.

"Başka evlatlar, kızlar yanmasın"

Bursalı, "Kızım olay günü gündüz erkek arkadaşıyla gezdikten sonra kaldığı yurt pansiyonuna giriş saatini geçirdiği için erkek arkadaşından kalacak bir yer istiyor. Arkadaşı yeri temin ediyor. Daha sonra bu yeri veren şahıs evde bir şey unuttuğunu söyleyerek tekrar içeri giriyor ve erkek arkadaşını darp edip telefonunu aldıktan sonra bağlıyorlar. Sonrada kızımı darp edip ona saldırıyorlar. Kızımda gelmeyin üzerime deyip kendini balkondan aşağı bırakıyor. Kızım sonuçta namusuna zarar gelmemesi için kendini feda etti" dedi.

Olayın basına yanlış aksettiğini belirten baba, "Kızımın namusunda hiçbir leke yoktur. Bu böyle bilinsin, yalan yanlış kimse bir şey yazmasın. Kızım annesinden doğduğu gibi gitti. Bu işin sorumluları kimse bir an önce yakalansın. Başka evlatlar, kızlar yanmasın" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.