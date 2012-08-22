Gül: Gaziantep'teki saldırıyı PKK'nın yaptığı konusunda tereddüt yok

Gaziantep'teki bombalı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katılmak üzere Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül saldırıyı PKK'nın üstlenmemesiyle ilgili, ''Onların sicili, buna benzer olaylarla ilgili sicili kalabalıktır. Dolayısıyla bunda bir tereddütümüz yoktur'' dedi.

Gaziantep'teki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılacak.

Şehre geldiler

Cumhurbaşkanı Gül, cenaze törenine katılmak için Gaziantep'e geldi. Gül, tören öncesinde valiliği ve hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Gül, Gaziantep'e geldikten sonra yaptığı açıklamada, bombalı saldırı lanetledi ve telin etti. Gül, '''Bütün dünyanın da şunu görmesini istiyorum ki bu olay herhangi bir şekilde hak arama olayı değildir. Bu tamamen insanlıktan nasibini almamış, bütün insanlık duygularını kaybetmiş insanların organizeli bir şekilde yaptıkları terör olayıdır. Hepimiz bugünlerde sapasağlam durmalıyız. Millet olarak hangi düşüncede, hangi farklılıkta olursak olalım, hepimiz bu terör olayına karşı dimdik durmalıyız'' diye konuştu.

Saldırıyı PKK'nın üstlenmemesiyle ilgili Gül, ''Onların sicili, buna benzer olaylarla ilgili sicili kalabalıktır. Dolayısıyla bunda bir tereddütümüz yoktur'' dedi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile Gaziantep'e geldi.

Diyarbakır'da defnedildi

Gaziantep'teki patlamada hayatını kaybeden Davut Azak (31), memleketi Ergani ilçesinde şehir mezarlığında defnedildi.

Davut Azak'ın ağabeyi Haydar Azak, evli ve 3 çocuk babası olan kardeşinin yaklaşık 3 yıldır Gaziantep'te infaz koruma memuru olarak görev yaptığını belirterek, ''Yıllardır akan kardeş kanının durmasını istiyorum. Bu nedenle 'vatan sağ olsun' demiyorum. Bir an önce kan dursun, huzur ve sükunet gelsin'' dedi.