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Gaziantep'te bombalı aracın getirilişi kamerada

Olay yeri yakınlarındaki ilk güvenlik kamerasında patlamanın ardından elektriğin kesildiği ve sokaktaki vatandaşlarda hareketlilik yaşandığı görülüyor

22 Ağustos 2012 14:14

Gaziantep'te 9 kişini hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan aracın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında gerçekleşen patlama öncesi, olay yerinden geçen bir çekici ve üzerinde bulunan otomobil güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Korutürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin kamera görüntüsünde bir çekicinin, taşıdığı otomobille Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne doğru gittiği görülüyor.

Bir süre sonra aynı güzergahta bulunan ve ilçe emniyet müdürlüğünden sonraki noktada başka bir iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde ise çekicinin, üzerinde otomobil olmadan bölgeden ayrıldığı görülüyor. Söz konusu aracın ayrılmasından bir kaç dakika sonra ise patlama meydana geliyor.

Patlamaya neden olan aracın olay yerine çekiciyle getirildiği bildirilmişti.

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