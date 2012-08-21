Devletin zirvesi Gaziantep'te buluşacak

Gaziantep'teki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için bugün düzenlenecek cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılacak.

Gaziantep’te bulunan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik’in yanısıra, çok sayıda milletvekilinin cenazeye katılmaları bekleniyor.

'Dünya gerçek yüzlerini görmeli'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gaziantep'teki canice eylemi gerçekleştirenleri lanetleyerek, şunları kaydetti:

"Dünya, bu hain saldırıları yapanların gerçek yüzünü görmeli. Şunu bir kez daha ifade etmek isterim ki; bu alçakça saldırıyı yapanlar, Türkiye'yi karşılarında tek yürek olarak bulacaklardır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımı da sağduyulu davranmaya ve sukunet içinde hareket etmeye çağırıyorum. Devletimiz ve milletimiz, her türlü sorunu ve belayı bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır''

'Terör er ya da geç kaybedecek'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da saldırı nedeniyle yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:

''Gaziantep'te mübarek Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yaşanan elim olay, terörün çoluk çocuk ayrımı yapmaksızın sivilleri hedef almaktan çekinmediğini, aziz milletimizin manevi değerlerini hiçe saydığını bir kez daha ortaya koymuş bulunmaktadır. Kardeşliğimizi, birliğimizi, huzurumuzu hedef alan terör, aziz milletimizin, güvenlik güçlerimizin azim ve kararlılığı karşısında er ya da geç kaybetmeye mahkumdur.

Hükümetimiz, milletimizden aldığı destekle, toplumsal barışımızın zedelenmesine asla müsaade etmeksizin, demokrasi ve hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeksizin, terörün üzerine kararlılıkla gitmeye devam edecektir.''

'Yapmadıkları anlamına gelmez'

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin patlamanın meydana geldiği Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü yakınlarında incelemelerde bulundu. Şahin, şöyle konuştu:

''Bir bayramı halkımıza zehir eden hain kan içici terör örgütünün gerçek yüzünü bağlantılarıyla birlikte bir kez daha görmüş olduk. Olayın araştırması ve olayın aydınlatılmasına yönelik polisimizin ve adli makamların çalışması devam ediyor. Belli ölçüde aydınlanmış durumda, ama nihai noktaya gelindiğinde hem basınımızla hem kamuoyuyla inşallah paylaşılacaktır.''

Şahin, bir basın mensubunun, PKK'nın saldırıyı üstlenmek istemediği iddiasını hatırlatması üzerine, ''PKK'nın üstlenmemesi onun yapmadığı anlamına gelmez. Olayın aydınlatılmasına devam ediliyor'' diye konuştu.