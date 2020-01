Gaziantep Valisi: İnkâr etseler de bu PKK'nın yaptığı bir faaliyet

Gaziantep Valisi Erdal Ata, Gaziantep'teki patlamayla ilgili olarak, ''Her ne kadar önce kabul ettiler sonra inkar ettilerse de tamamen PKK'nın yaptığı bir faaliyet'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Şehitkamil Polis Merkezi yakınında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılmak üzere geldiği Gaziantep'te, Vali Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti, olaya ilişkin bilgi aldı.

Ata ziyaretteki konuşmasında, saldırılarla ilgili bir takım bilgi ve delillere ulaşıldığını anımsatarak, olayın en kısa zamanda çözüleceğini düşündüklerini söyledi.

Olayla ilgili bazı tespitler olduğunu dile getiren Ata, şöyle devam etti:

''Bu noktada emniyetimiz, jandarma, çalışmalar yapıyorlar. Kentte doğrusu böyle bir terör olayını açıkçası beklemiyorduk. Maalesef bayram yaptırmadılar. Bazı bilgilere ulaşıldı, tespitler var. Onu şu an paylaşmak belki doğru olmaz. Bir takım deliller var. Onların değerlendirmeleri yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda çözülecektir. Arkasında kimlerin olduğu belli. Her ne kadar önce kabul ettiler sonra inkar ettilerse de tamamen PKK'nın yaptığı bir faaliyet. Gaziantep 1 milyon 703 bin nüfusu olan bir kent. Hemen hemen doğu güneydoğunun her ilinden göç almış, şu ana kadar böyle bir olayın yaşanmadığı bir kent. Herhangi bir ayrım, ayrımcılık yok. Açıkçası burayı karıştırmak huzuru bozmak istiyorlar. Buna hiç kimsenin gücü yetmeyecektir diye düşünüyorum. Bu terör olayında 4 tanesi çocuk, bunları katledenlere insan demek mümkün değil.''