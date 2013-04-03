Cumhurbaşkanı Gül: Hasan Cemal'e yapılan büyük ayıp, baskı varsa direneceksin kardeşim!

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "İmralı zabıtları"nın yayınına "Batsın sizin gazeteciliğiniz" sözleriyle tepki gösteren Başbakan Tayyip Erdoğan ve medya sermayesini eleştirdiği yazısı yayımlanmayınca Milliyet'teki köşesi kapatılan Hasan Cemal'e yapılanı "Çok büyük bir ayıp" diye değerlendirdi. Hasan Cemal'in gelen baskılar üzerine gazeteden koparıldığı iddialarını değerlendirirken Milliyet'i eleştiren Gül, "Yani eğer gazetesine varsa bir empoze, gazetesi de orada direnecek kardeşim" dedi. Gül, benzer bir akıbetle karşılaşan başka gazeteciler de bulunduğunu, ancak soru özellikle Milliyet'teki krize ilişkin olarak sorulduğu için Hasan Cemal üzerine konuştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Gül, bu görüşleri, resmi bir ziyaret için gittiği Letonya ve Litvanya gezisinde kendisini izleyen gazetecilerle sohbet sırasında dile getirdi. T24'ün aldığı bilgilere göre, Gül'e Hasan Cemal olayıyla ilgili olarak yöneltilen sorular ve ve cevapları şöyle:

Ruşen Çakır - Vatan: Bu konjonktür ötesine bakan köşe yazarlarından Hasan Cemal’in, Hasan Abi’nin başına bir iş geldi, malum çok sıcak bir konu var, Hasan Cemal’in tam da yazması gereken bir dönem. Bu sürece yıllarını vermiş bir kişi… Siz de çok yakından tanıyorsunuz. Ne diyorsunuz?

Gül: Doğrusu ben açıkçası bu konularda kendi düşüncelerini, fikirlerini rahatlıkla yazan insanları her zaman takdir etmişimdir. Açıkçası Hasan Cemal’e karşı yapılan çok büyük bir ayıptır. Yani fikirlerini tutarsınız, tutmazsınız o ayrı, ama bunları samimiyetle yazıyor…

Sedat Ergin - Hürriyet: Kendisiyle konuştunuz mu hiç bu olaydan sonra?

Gül: Ahmet Bey (Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, T24) vasıtasıyla konuştuk…

Yusuf Ziya Cömert - Star: Hasan Cemal’e yapılan ayıp, deyince, o zaman o ayıbın sahibi… Herkes bir tarafa çekebilir…

Gül: Ben gazetesini söylüyorum açıkçası… Yani eğer gazetesine varsa bir empoze, gazetesi de orada direnecek kardeşim… İşte Başbakan da söyledi, diğerleri de söyledi, "Böyle bir şey bizden yok" diye.

- Yalçın Bey de (Akdoğan, T24) söyledi..

AB Bakanı Egemen Bağış: Başbakan Hollanda’da aynı böyle bir sohbette "Benim hiçbir zaman böyle bir telkinim olmamıştır" dedi…