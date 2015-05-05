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Dünya

Guardian: Tarihi İstanbul eğlence parkına mı dönüştürülüyor?

Uzmanlar şehrin tarihi dokusunun zarar gördüğü konusunda uyarıyor

05 Mayıs 2015 09:56

İngiliz Guardian gazetesi İstanbul Kapalıçarşı'da gerçekleştirilen yenileme projesi kapsamında çok sayıda esnafın tahliye edilmesi üzerine şehrin geleceğine dair bir haber yer alıyor.

Kapalıçarşı'yı "Dünyanın en büyük üstü kapalı pazar yerlerinden birisi. İçinde 3 binden fazla dükkan bulunuyor ve günde yarım milyon insan tarafından ziyaret ediliyor" sözleriyle tanımlayan gazete, "Fatih Belediyesi'nin 550 yıllık Kapalıçarşı'nın çehresini daha fazla kâr elde edebilmek için değiştirmeye çalıştığından endişe ediliyor" deniyor.

Guardian gazetesine konuşan 34 yaşındaki Kapalıçarşı esnafı İlyas Öztürk, "Tüm paramı bu dükkana harcadım. Yaz sezonu da daha yeni başlamış vaziyette" diyor.

Öztürk, Kapalıçarşı esnafının tahliyeleri protesto ederek bedestene giriş çıkışların engellendiği gösterilere de katılmış.

BBC Türkçe'nin yayımladığı habere göre, Guardian'a konuşan bir diğer dükkanı kapatılan esnaf ise "Bir sürü borcum var. Binlerce dolarlık malı daha yeni almıştım. Şimdi ne yapacağım?" diye soruyor.

250 milyon liralık Kapalıçarşı projesi kapsamında toplam 1700 dükkanın kapatılıp yerlerine tarihi han görünümünde otellerin yapılması öngörülüyor.

 

'Dar görüşlü proje'

 

Haberde, Kapalıçarşı projesi gibi yaklaşımların gelen turist sayısını artırma amaçlı olabileceği belirtilse de uzmanların şehrin tarihi dokusunun zarar gördüğü konusunda uyarılarda bulunduğu vurgulanıyor.

Gazeteye konuşan İstanbul Mimarlar Odası'ndan Mücella Yapıcı Kapalıçarşı projesini "Çok dar görüşlü bir proje. Tamamen kâr odaklı" sözleriyle eleştiriyor.

Kapalıçarşıda uzun yıllardır iş yapan geleneksel esnafın bölgeden çıkarıldığını belirten Yapıcı, "Turistler lüks oteller görmeye gelmez. Bu gidişle turizm kendi kendisini öldürecek" diye ekliyor.

Mimarlık Tarihçisi Uğur Tanyeli ise bu projelerden hükümeti sorumlu tutarak "Bu gidişle İstanbul'u ruhsuz bir eğlence parkına dönüştürecekler" diyor.

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