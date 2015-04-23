Kapalıçarşı'nın yeni patronu: Eskisi gibi olacak

80 dükkanın tahliye edilmesi ve buna karşı yapılan eylemlerle gündeme gelen Sandal Bedesteni'nin bugünkü kirasının 7 katına 20 yıllığına alan OB Makine'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özden, eski Kapalıçarşı'yı yeniden hayata geçireceklerini söyledi.

Kapalıçarşı'da 1.800 metrekare alana sahip olan Sandal Bedesteni'ni 20 yıllığına kiralayan Özden, Dünya gazetesine konuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan ve aylık 120 bin TL kiranın toplandığı alanı 3 yıl aylık 855 bin TL, 3 yıl sonunda ise enflasyon artı 1 milyon 305 bin TL kira karşılığında aldıklarını kaydeden Hüseyin Özden, 3 yıl sürecek tadilat için 3.5 milyon TL harcayacakları alanı küçük Kapalıçarşı olarak işleteceklerini söyledi.

Halı, turistik eşya, çanta, takı ve giysilerin satıldığı dükkanların bulunduğu Sandal Bedesteni, önceki gün Fatih Kaymakamlığı tarafından tahliye tebligatının asılmasının ardından, 80'e yakın esnafın tahliye edilmesi ve tahliye nedeni ile esnaf tarafından başlatılan eylem ile gündeme gelmişti.

20 metrekare 15 bin dolar

Alana 15-20 milyon TL masraf yapacaklarını dile getiren Özden, şunları söyledi: "Sandal Bedesteni toplamda bin 870 metrekare. Tadilat sonucunda bin metrekareden az alanda satış alanları olacak. Biz burada Kapalıçarşı'da kaç çeşit ürün varsa onlardan birer tane dükkan açacağız. 17 adet dükkan ediyor bu şekilde. Eski Kapalıçarşı gibi olacak. İçinde mezat salonu, restoranlar, kafeler de yer alacak. Kiralama da yapabiliriz ama kimse kiraların altından kalkamaz. 15-20 metrekare alanın kirası 15 bin dolar. Ana caddede 25 bin dolar. Kimse ödeyemez bu parayı."

Bugün teslim ediliyor

Fatih’teki tarihi Kapalıçarşı içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde olan halı, turistik eşya, çanta, takı ve giysilerin satıldığı 70 dükkanın bulunduğu Sandal Bedesteni’nin kapısına, Fatih Kaymakamlığı tarafından tahliye tebligatının asılmasının ardından, esnafın önceki gün sabah saatlerinde başlattığı eylem dün de sürdü. Bölge esnafından Hasan Kaya Kandemir, en son içerideki 17 esnafın da dışarı çıkarıldığını ve tahliye işleminin tamamlanmasın ardından bugün bedestenin sahibine teslim edileceğini söyledi.