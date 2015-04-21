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'Dükkanları boşaltın' talimatı gönderilen Kapalıçarşı esnafından eylem

Kapalıçarşı'da yaklaşık 80 esnafa yarına kadar dükkanlarını boşaltmaları yönünde tebligat gönderildi

21 Nisan 2015 17:08

Kapalıçarşı'da bulunan Sandal Bedesteni'nde bulunan esnaf eylem yapıyor. Yarına kadar dükkanlarını boşaltmaları yönünde tebligat gönderilen yaklaşık 80 esnaf, sabah saatlerinde eyleme başladı. Bedestenin 4 ana kapısına kilit vuran esnaf içerideki eylemini sürdürüyor.

DHA'da yer alan habere göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetinde olan ve halı, turistik eşya, çanta, takı, giysi satılan dükkanların bulunduğu bedestenin kapısına Fatih Kaymakamlığı tarafından tahliye tebligatı asılmıştı. Tebligatta 'fuzuli şagil' yani işgalci olarak tanımlanan esnafların 22 Nisan'da dükkanlarını tahliye etmesini, tahliye sırasında güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri alması isteniyordu.

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