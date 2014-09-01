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Kültür-Sanat

Guardian: Akın'ın 1915 filmi tutkuyla yapılmış ama...

Fatih Akın'ın vizyona girmeden tartışmalara konu olan filmi The Cut 71. Venedik Film Festivali'nde görücüye çıktı

01 Eylül 2014 16:55

Fatih Akın'ın Mardin'de 1915 Olayları sırasında ailesini kaybeden Ermeni demircinin hikâyesini anlattığı yeni filmi 'The Cut', dün ilk kez 71. Venedik Film Festivali'nde görücüye çıktı. The Guardian, Hollywood Reporter gibi önemli yayınlarda çıkan ilk eleştiriler, 'The Cut'ın Akın'ın önceki filmlerinin gerisinde kaldığı yönünde birleşiyor.

Fatih Akın’ın başrolünde Avrupa sinemasının yeni yıldızlarından Tahar Rahim’in bulunduğu yeni filmi ‘The Cut’, dün Altın Aslan için yarıştığı 71. Venedik Film Festivali’nde gösterildi. ‘The Cut’, Mardin’de 1915 Olayları sırasında ailesini kaybeden Ermeni demirci Nazar’ın hikayesini konu alıyor. Filmin Guardian, Hollywood Reporter ve Playlist - Indiewire gibi önemli yayınlarda çıkan ilk eleştiriler, ‘The Cut’ın Akın’ın önceki filmlerinin gerisinde kaldığı görüşünde birleşiyor. Ancak filmin görüntü yönetimini takdir ediliyor.

 

‘Tutkuyla kotarılmış’

 

Milliyet’te yer alan habere göre, Guardian eleştirmeni Peter Bradshaw, filme beş üzerinden üç yıldız verirken, 1915 Olayları’nın sinemada az ele aldığını belirtip, Akın’ın cesaretini ve dürüstlüğünü alkışlamasına rağmen filmin Akın’ın ilk İngilizce filminde Almanca çektiği filmlerin inceliklerinden yoksun olduğunu söylüyor. Ama filmin tutkuyla kotarılmış bir sinema yapıtı olduğunu ekliyor.

Hollywood Reporter’ın eleştirmeni Boyd Van Hoeij ve Bradshaw’un eleştirilerinde birleştikleri bir nokta filmin Nazar’ın kurtulduğu bölümlerden sonra kızlarını bulmak için çıktığı yolculuk bölümünün zayıflığı olarak özetlenebilir. Hoeijn, kişisel ayakta kalma hikayesi kalıplarına çok yaslanan bu bölümün ana karakterin etrafındaki yan olaylar ve karakterle ilgilenmediği görüşünde.

 

‘Tehditleri ciddiye almıyorum’

 

Dünki basın toplantısında konuşan Fatih Akın, aşırı sağ görüşlü gruplar tarafından tehdit edilmesiyle ilgili yorumlarda bulundu: “7-8 yılımı bu film üzerinde çalışarak geçirdim ve filmin alacağı tepkileri düşünecek vaktim oldu. Bir yandan sanatın uğruna ölünecek bir şey olduğunu düşünüyorum, bir yandan da tehditleri ciddiye almıyorum.

 

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