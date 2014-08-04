Agos'a ve Fatih Akın'a tehdit: Beyaz berelerimizle takip ediyoruz

Türkiye’de, geriye kalan az sayıda Ermeni cemaati mensubunun yayımladığı medya organlarından biri olan haftalık Agos gazetesi, yine ırkçı kesimlerin tehdidi altında. Dünyaca ünlü sinema yönetmeni Fatih Akın’ın, son filmi ‘The Cut’ ile ilgili olarak gazeteye verdiği röportajın yayınlanmasının ardından Agos ve Fatih Akın’a yönelik eş zamanlı tehdit ve hakaretler başladı. ‘Türkçü Turancılar Derneği’ne ait olduğu bilinen ‘Ötüken’ dergisinin Twitter hesabı üzerinden Agos gazetesi ve yönetmen Fatih Akın açıkça ölümle tehdit edildi.

Radikal’de yer alan habere göre, geçen perşembe günü yayınlanan Agos gazetesinde, yönetmen Fatih Akın’ın söyleşisi manşet haber olarak yer almıştı. 1915 faciasından sağ kurtulan ve iki kızını arayan Ermeni bir adamın öyküsünün anlatıldığı son filmi ‘The Cut’la ilgili ilk söyleşisini Agos’a veren Fatih Akın, “Türkiye toplumunun bu filme hazır olduğunu düşündüğünü, en büyük umudunun ise filmin Türkiye’de gösterilmesi olduğunu" belirtmiş, bu röportaj büyük yankı uyandırmıştı.

Ancak bu söyleşinin yayınlanmasından bir süre sonra ‘Ötüken’ dergisi Twitter üzerinden bir tehdit mesajı yayımladı ve “O film Türkiye’de tek bir sinemada yayınlanmayacak. Beyaz berelerimiz ve Azerbaycan bayraklı planörümüzle gelişmeleri takip ediyoruz. Hodri meydan!” ifadelerini kullandı. Tehdit mesajında yönetmen Fatih Akın için de " PKK 'ya yakınlığıyla bilinen Kürt yönetmen" ifadesi kullanıldı.

Perşembe günleri yayınlanan, İstanbul merkezli ve sol-liberal eğilimli Agos gazetesi ve çalışanları daha önce de ırkçı-paramiliter gruplar tarafından tehdit edilmiş, gazetenin yayın yönetmenlerinden Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de sokak ortasında katledilmişti. Hrant Dink’i katleden suikastın tetikçisi olarak silahı kullanan ve halen tutuklu bulunan Ogün Samast, cinayet günü taktığı beyaz bereyle güvenlik kameralarına yakalanmıştı. Ötüken dergisinin Twitter hesabı üzerinden yazılan ‘beyaz berelerimiz’ ifadesi, bu nedenle, Hrant’ın katiline gönderme yapan açık bir ölüm tehdidi anlamına geliyor.